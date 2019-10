Da tutti i Paesi UE stop alle armi alla Turchia

Siria - Di Maio : “Blocco export di armi alla Turchia da tutti i Paesi dell’Unione europea. In Italia decreto ministeriale nelle prossime ore” : nelle prossime ore l’Italia varerà un decreto ministeriale “che devo firmare come ministro degli Esteri” per bloccare “l’export di armamenti verso la Turchia per tutto quello che riguarda il futuro dei prossimi contratti e dei prossimi impegni”. A dirlo, a margine del Consiglio europeo, il titolare della Farnesina, Luigi Di Maio. Che ha annunciato: “tutti i Paesi dell’Unione europea si impegnano a ...

Luigi Di Maio : "C'è l'impegno di tutti i Paesi Ue a bloccare l'export di armi alla Turchia" : “E’ stato un Consiglio degli Esteri molto importante in cui la richiesta dell’Italia era a tutti gli Stati europei nel futuro a bloccare l’export per gli armamenti verso la Turchia, perché non possiamo accettare quello che sta facendo. L’Europa oggi parla con una voce e tutti gli Stati condannano quello che la Turchia sta facendo nel territorio siriano e soprattutto si sono impegnati tutti a bloccare ...

Eurogames - 300 concorrenti e 6 Paesi tutti per Ilary Blasi : Da giovedì 19 settembre Ilary Blasi torna in prima serata su Canale5 con il game-show Eurogames, la rivisitazione 2.0 dello storico format Jeaux Sans Frontiers. La sfida tra le nazioni d'Europa che tra gli anni Settanta e Novanta ha appassionato il pubblico italiano e non si ripresenta con una nuova veste ancora più accattivante. Saranno 300 i concorrenti in gara, divisi in trenta squadre, e si contenderanno un unico posto per la vittoria ...

Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei : Da due Paesi Asiatici arriva la notizia dell'apparizione di alcuni device della presunta serie Google Pixel 4 nei siti di enti che si occupano di telecomunicazioni L'articolo Google Pixel 4 certificato anche in Asia mentre Project Soli potrebbe non funzionare in tutti i Paesi europei proviene da TuttoAndroid.

Brexit - Ue teme scenario peggiore : «tutti i Paesi si preparino al no deal» : BRUXELLES Mentre ai vertici di Commissione europea e Ue si comincia a ritenere con crescente rassegnazione che la possibilità di una Brexit senza accordo è sempre più evidente,...

tutti i Paesi in cui esiste lo ius soli - che Trump vuole eliminare : Foto di SAUL LOEB/AFP/Getty Images La cittadinanza americana potrebbe smettere di essere un diritto di nascita. L’ultimo fronte polemico aperto dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump riguarda il cosiddetto birthright citizenship, comunemente entrato nel dibattito politico del nostro Paese con il nome di ius soli. Si tratta di una norma sancita dall’ordinamento americano tramite il XIV emendamento della Costituzione e la sua ...

Cancellare tutti i dati raccolti da Facebook è finalmente possibile : Clear History al debutto in tre Paesi : Arriva finalmente Clear History, lo strumento che aspettavamo da mesi che ci consente di Cancellare tutti i dati raccolti da Facebook. Arrivato in tre Paesi, a breve sarà disponibile anche da noi. L'articolo Cancellare tutti i dati raccolti da Facebook è finalmente possibile: Clear History al debutto in tre Paesi proviene da TuttoAndroid.