Cuffie gaming Sennheiser | le migliori da comprare

Cuffie gaming in ear : le migliori da comprare : In questa guida costantemente aggiornata vi proporremo le migliori Cuffie gaming in ear disponibili attualmente in commercio. Oltre a proporvi la nostra selezione dei migliori prodotti, vi aiuteremo a scegliere il modello perfetto per voi analizzando leggi di più...

MSI Immerse GH50 - le nuove Cuffie da gaming del dragone si comportano bene in gioco e nelle conversazioni : MSI ha annunciato la scorsa settimana Immerse GH50, una nuova cuffia dedicata ai gamers con un design più classico, microfono removibile, supporto al virtual surround 7.1 e l’immancabile illuminazione RGB. Abbiamo avuto modo di provarle prima del lancio, impiegandole sia per utilizzi strettamente legati al gaming, sia per la fruizione di musica, film e serie tv. Come già anticipato in apertura, per le GH50 il produttore taiwanese abbandona ...

Cuffie gaming : le migliori da comprare : In questa guida d’acquisto sempre aggiornata vi proporremo le migliori Cuffie gaming disponibili in commercio. Vi aiuteremo nella scelta del modello perfetto per voi analizzando tutti gli aspetti e le caratteristiche tecniche da tenere in leggi di più...

Corsair presenta le nuove Cuffie gaming con microfono Virtuoso RGB Wireless : Corsair, azienda leader nel settore delle periferiche gaming e dei componenti più avanzati per PC, ha presentato oggi la nuova gamma premium di cuffie gaming con microfono: Corsair Virtuoso RGB Wireless e Virtuoso RGB Wireless SE (Special Edition). Colmando il divario tra le cuffie gaming con microfono e le cuffie high-fidelity, Virtuoso RGB Wireless offre un audio e una qualità vocale senza compromessi: assicura infatti un intervallo di ...