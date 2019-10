Crisi siriana in otto giorni

Crisi siriana - allarme UE : "Preoccupazione per foreign fighters" : Proprio come anticipato dal nostro Premier Giuseppe Conte, anche qualificate fonti UE riprese dall'Ansa confermano che, a causa delle Crisi siriana in atto, c'è una "seria preoccupazione" per i foreign fighters che si trovano nell'area in cui la Turchia ha sferrato la sua offensiva. In pratica c'è il rischio che i miliziani dell'Isis detenuti nella zona Nord-Est della Siria possano fuggire. Siria, ...