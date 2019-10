Criminalità | la classifica delle città | Milano prima per reati | Lucca migliore performance

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Iin Italia sono generalmente in calo,come omicidi, rapine e usura a eccezionetruffe efrodi informatiche. L’analisi elaborata da Il Sole 24 Ore riguarda tutte le province e le. E se è vero che ce ne sono alcune confermano il loroto negativo, a sorpresa in nel podio ne compaiono di nuove. Napoli restainper gli scippi, Vibo Valentia per per gli omicidi e i tentati omicidi e Barletta-Andria- Trani per i furti d’auto maè tra le cinque peggiori province in nove tipologie di reato anche violenze sessuali (maè Trieste), scippi e rapine. Le classifiche sono state elaborate per l’incidenza di denunce ogni 100mila abitanti. Ogni giorno in Italia vengono denunciati circa 6.500, con un calo su base annuale del 2,4%. In “controtendenza con la flessione generale deisono anche gli illeciti ...

