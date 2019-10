Conto corrente | tassi negativi in base alla giacenza | soglia da non superare

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 14 ottobre 2019)inda nonUn cliente decide di depositare le proprie somme di denaro in unbancario. Le “parcheggia” lì, attende gli incrementi dovuti agli stipendi mensili o alle retribuzioni ricevute ogni mese, gioca un po’ al risparmio, in attesa di capire come investire. Le somme di denaro depositate sulaumentano fino aladi 100.000 euro. E poi cosa succede? La banca applica un tasso di interesse negativo. Sostanzialmente, se lamedia supera i 100 mila euro, allora a quel denaro sarà applicato un tasso negativo. Il cliente perde i soldi se non si deciderà a investire da qualche parte quei soldi, a far girare la liquidità. Una scelta che sta generando non poche discussioni, ma che è stata annunciata ufficialmente dal CEO di Unicredit Jean-Pierre Mustier a Bfm Business Tv. ...

