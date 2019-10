Condanne da 9 a 13 anni per i leader catalani indipendentisti Puigdemont | “Una barbarie”

Catalogna - le Condanne : da 9 a 13 anni per i leader che volevano la secessione : Riconosciute le accuse di sedizione e malversazione, non quella di ribellione. A Oriol Jonqueras la condanna più alta, tra gli imputati non c’è Puidgemont, che si trova in Belgio

Catalogna - Condanne da 9 a 13 anni a 12 leader indipendentisti. Non provato il reato di ‘ribellione’ : La Corte suprema spagnola ha condannato nove dei dodici catalani che hanno avuto un ruolo nella secessione della Catalogna nel 2017 con pena che vanno dai 9 ai 13 anni di carcere per sedizione e appropriazione indebita di fondi pubblici. Queste sentenze sono ben al di sotto di quelle richieste dalla procura, che aveva chiesto fino a 25 anni di prigione per l’ex vicepresidente regionale Oriol Junqueras. Lo stesso Junqueras è stato condannato a 13 ...

Milano - 4 Condanne per il rogo nel deposito di rifiuti dell’ottobre 2018 : pene fino a 6 anni e 6 mesi e maxi-risarcimento al Comune : pene fino a 6 anni e 6 mesi per traffico illecito di rifiuti, che poi andarono a fuoco. Quattro persone sono state condannate dal Tribunale di Milano in seguito al maxi-rogo, scoppiato il 14 ottobre 2018, nel deposito di via Chiasserini, a Milano, che durò giorni e sprigionò odori acri che arrivarono fino al centro del capoluogo lombardo. La pena più alta – come richiesto dalla pm Donata Costa – è stata inflitta ad Aldo Bosina, ...

Cremona - Condanne da due a sette anni per la maxi rissa tra antagonisti ed esponenti di Casapound del 2015 : condanne da due a sette anni per la rissa scoppiata a Cremona il 18 gennaio del 2015 dopo il match tra Cremonese e Mantova. 17 gli imputati, tra esponenti di Casapound e antagonisti del centro sociale Dordoni. I giudici non hanno ritenuto sussistere il reato di tentato omicidio di cui erano accusati i due esponenti di Casapound Gianluca Galli e Guido Vito Taietti per i quali la pm Lisa Saccaro aveva chiesto la pena più alta, 8 anni. Solo a ...