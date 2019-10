Cittadini VIII Municipio si oppongono a degrado | ‘Diamo vita a nuovo Parco Veratti’

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Roma – “Costruiamo insiemeVeratti”. Si chiama così la campagna di raccolta fondi lanciata dall’associazione Acps Cuore Sociale, composta da volontari e residenti del, per riqualificare e restituire alla cittadinanza l’area verde tra largo Veratti e viale Marconi. “Ilci ha concesso l’affidamento dell’area. Vorremmo realizzare un luogo di aggregazione – spiegano i volontari su GoFundMe – permettendo l’incontro delle diverse generazioni e fornendo un importante strumento di rafforzamento del tessuto sociale”. Non è la prima area ad essere stata “adottata” dai residenti, proprio accanto al futuroVeratti sorgono infatti gli orti urbani, un altro lavoro di comunità nato dal basso. Con i fondi raccolti, grazie alle donazioni, l’associazione Cuore Sociale potrà fare un un lavoro preventivo e di manutenzione per ...

campidoglioPD : RT @MikeCentorrino: Anche oggi insieme ai cittadini del Municipio Roma VIII per l’iniziativa promossa da Tuoring Culb e CdQ Grotta Perfetta… - PD_ROMA : RT @MikeCentorrino: Anche oggi insieme ai cittadini del Municipio Roma VIII per l’iniziativa promossa da Tuoring Culb e CdQ Grotta Perfetta… - MikeCentorrino : Anche oggi insieme ai cittadini del Municipio Roma VIII per l’iniziativa promossa da Tuoring Culb e CdQ Grotta Perf… -