Cinema | Joker supera i 15 milioni al box office

Joker - il revisionismo supereroistico arriva al Cinema : Il film, interpretato da un eccezionale Joaquin Phoenix è una sorta di «Year One» del supercriminale, un po’ come la saga anni Ottanta sulle origini di Batman

Al Cinema Arcobaleno si paga 8 euro per sedie indecenti - persino Joker si è lamentato : Andare al Cinema Arcobaleno, al Vomero (Napoli), sala 1, è un’esperienza di vita. Si pagano 8 euro per assistere a una proiezione su sediolini vergognosi. Nemmeno nella Circumvesuviana (ci perdonino i dirigenti della Circumvesuviana per il termine di paragone). Abbiamo scattato un po’ di fotografie. Sono sediolini indecenti, impresentabili. Perché mai bisogna pagare per sedersi su poltroncine sudicie, sfondate? Siamo più o meno in ...

Joker sbanca al Cinema - il botteghino nel primo week end in italia : Joker sbanca in italia."Joker", il film targato Warner Bros Pictures vincitore del Leone D'Oro per il Miglior Film alla 76° Mostra d'Arte di Venezia

Joker in lingua originale nelle sale The Space Cinema : Prossimo appuntamento domenica 6 e lunedì 7 ottobre con la rassegna Hear My Voice nei The Space Cinema aderenti all’iniziativa Prosegue l’appuntamento settimanale con Hear My Voice, la rassegna di film in versione originale di The Space Cinema: il 6 e 7 ottobre sarà la volta di Joker, film rivelazione sull’iconico cattivo di Gotham City che si è aggiudicato l’ambito Leone d’Oro al 76esimo Festival del Cinema di Venezia. Joker è incentrato sulla ...

Joker da oggi al Cinema/ Previsto un sequel del film con Joaquin Phoenix? : Vincitore del Leone d'Oro a Venezia 76, Joker di Todd Phillips da oggi in sala. Joaquin Phoenix: 'Ho perso quasi 25 chili'.

Joker - massima allerta per l’uscita al Cinema del nuovo film : polizia fuori dalle sale - si temono sparatorie o emulazioni : Che la grande paura abbia inizio. Joker, il film di Todd Phillips, dal 3 ottobre nelle sale italiane (dal 4 in quelle statunitensi) farà parlare molto di sé. Intanto perché è, e siamo a ottobre ma spesso va così, il miglior film dell’anno (qui spieghiamo il perché). Poi perché a livello di passaparola mondiale, ma soprattutto nella desolata landa statunitense dove ancora il cinema è fenomeno di massa, si teme che la violenza presente nel film ...

Negli UCI Cinemas arriva l’anteprima di Joker il 2 ottobre : Nei cinema UCI arriva l’anteprima dell’attesissimo Joker, vincitore del Leone d’Oro a Venezia. Joaquin Phoenix con un’interpretazione magistrale dà un nuovo volto al villain più famoso della DC . Tutti coloro che acquisteranno il biglietto online solo da UCI per il 2 e 3 ottobre riceveranno l’esclusivo poster da collezione. Proiezioni all’UCI Porta di Roma e all’UCI Parco Leonardo e all’UCI Roma Est Continuano le ...

In molti Cinema statunitensi saranno vietati costumi - maschere e armi giocattolo alle proiezioni del film “Joker” : Le principali catene di distribuzione cinematografica statunitense hanno annunciato che rafforzeranno il divieto di indossare maschere e costumi e di portare armi giocattolo alle proiezioni di Joker, il film con Joaquin Phoenix che uscirà nei cinema statunitensi il 4 ottobre (in Italia

Mostra del Cinema di Venezia - Leone d'oro a Joker : Il Leone d'oro per il Miglior Film alla 76^ Mostra del cinema di Venezia e' andato a "Joker" dello statunitense Todd Phillips

Mostra del Cinema di Venezia : il trionfo di Joker : trionfo di Joker. Il film di Todd Phillips con Joaquin Phoenix ha vinto il Leone d’oro della 76.ma edizione della

Alla Mostra del Cinema di Venezia la rivincita di Joker : Assegnati dalle cinque giurie internazionali nel corso della Cerimonia di premiazione (sabato 7 settembre, ore 19.00) Venezia 76 La Giuria di Venezia 76, presieduta da Lucrecia Martel e composta da Stacy Martin, Mary Harron, Piers Handling, Rodrigo Prieto, Shinya Tsukamoto, Paolo Virzì, dopo aver visionato tutti i 21 film in concorso, ha deciso di assegnare i seguenti premi: LEONE D’ORO per il miglior film a: Joker di Todd Phillips (USA) LEONE ...

"Joker" ha vinto il Leone d'oro al festival del Cinema di Venezia : Il Leone d'oro della 76esima Mostra del Cinema di Venezia è andato al film Joker di Todd Philips con Joaquin Phoenix. I premi principali Il premio "Marcello Mastroianni" dedicato al miglior attore emergente è stato assegnato a Toby Wallace per il film Babyteeth di Shannon Murphy (Australia). Il premio speciale della giuria andato a La mafia non è più quella di una volta di Franco Maresco (Italia). Assente il regista, ...

Mostra del Cinema di Venezia - premi al Martin Eden di Marinelli che batte il Joker di Phoenix e all’omertà palermitana raccontata da Maresco : Uno “zingaro” che scippa la Coppa Volpi al Joker. Tra villain ci si capisce. Ma il colpo gobbo che Luca Marinelli ha tirato a Joaquin Phoenix qui al Festival del Cinema di Venezia sa di audace. Il suo Martin Eden, portuale romantico e sgrammatico, furioso e decadente, con quella recitazione tutta sopra le righe (nella seconda parte sembra Carmelo Bene) gli calza a pennello. Romanissimo di nascita e ora berlinese quasi d’adozione, il 35enne che ...

Mostra del Cinema di Venezia - i vincitori : Leone d’oro a ‘Joker’ - Gran Premio giuria al ‘J’accuse’ di Polanski. Premiati anche Marinelli e Maresco : Leone d’oro a Joker, Gran Premio della giuria al J’accuse di Polanski, Coppa Volpi a Luca Marinelli e Premio Speciale a Franco Maresco. Il variopinto palmares di Venezia 76 mette d’accordo un po’ tutti senza troppe rivoluzioni dell’ultimo minuto. Decimo Leone d’oro della storia ad una produzione statunitense (qui è una big, la Warner Bros.) per il film più cinecomic mai apparso a Venezia. anche il Lido insomma si piega ai supereroi (il Joker è ...