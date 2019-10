Ciclismo su pista | Europei 2019 | programma | orari e tv Il calendario completo

Misano Classic Weekend – Torna in pista la storia del motoCiclismo : A MWC tre giorni dedicati ai piloti e alle moto che hanno fatto la storia del motociclismo italiano. Attesa per la partenza dell’affascinante Campionato Europeo Endurance unica tappa in Italia. Domenica alle 11.00 la Cerimonia d’inaugurazione della via Simoncelli Al via oggi, venerdì 11 ottobre, la settima edizione del Misano Classic Weekend, l’evento dedicato alle moto che hanno fatto la storia del motociclismo e che chiude la stagione ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : l’Italia si coccola Filippo Ganna - cronoman stellare col bronzo al collo. E il sogno olimpico in pista… : Le lancette sorridono all’Italia, splende il sole ad Harrogate, una faccia di bronzo sprizza gioia da tutti i pori, un gigante di 193 cm per 86 kg ruggisce in maniera quasi inattesa, fa risplendere la maglia azzurra, irradia il circuito nello Yorkshire con una classe innata e regala una magia che in pochi si sarebbero aspettati alla vigilia della cronometro individuale maschile che oggi ha tenuto banco ai Mondiali di Ciclismo. Filippo ...

Ciclismo - la campionessa europea e mondiale su pista Sofia Collinelli si racconta : “Vincere è stata come una liberazione” : Classe 2001, di Ravenna, figlia d’arte e grande promessa del Ciclismo italiano, soprattutto su pista. Plurimedagliata tra titoli europei e mondiali. Insomma, a soli 18 anni da poco compiuti, Sofia Collinelli ha tutte le carte in regola per puntare in alto e regalarci non poche soddisfazioni nel futuro che verrà. La passione per le due ruote l’ha ereditata da papà Andrea, oro su pista ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996, nonché il suo ...

Ciclismo – Elia Viviani tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite : Elia Viviani vince la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista di categoria Elite: secondo posto per Lamon, terzo Davide Plebani Elia Viviani ha conquistato la maglia tricolore nell’omnium ai Campionati Italiani su pista per la categoria Elite, svoltisi nel weekend al Velodromo ‘Attilio Pavesi’ di Fiorenzuola. Il ciclista veronese ha conquistato la prima posizione nella stessa specialità nella ...

Ciclismo su pista : il quartetto azzurro con Filippo Ganna si prepara per i grandi appuntamenti : Siamo a meno di un anno dall’appuntamento più importante: i Giochi Olimpici di Tokyo. Inizia il conto alla rovescia per la manifestazione a Cinque Cerchi e si susseguono gli allenamenti per arrivare al top: in programma oggi un test per il quartetto di inseguimento a squadre maschile di Ciclismo su pista. Il Coordinatore delle Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Marco Villa, ha convocato al Velodromo ...

Ciclismo : Chris Froome torna ad allenarsi in pista a dieci settimane dal suo incidente : Era il 6 luglio e Chris Froome aveva fatto ritorno a casa, dal centro di riabilitazione in cui era stato a partire dal 20 giugno. Dopo quasi tre settimane di sofferenze, sacrifici ed esercizi, il campione britannico del pedale ha potuto scorgere la luce. La domanda è sempre la stessa: “Chris, come stai?”. Non deve essere stato facile per il campione del Team Ineos sopportare le sofferenze fisiche e l’amarezza di non poter ...

Ciclismo su pista - Mondiali juniores Francoforte 2019 : bronzo per Matteo Bianchi nel chilometro - quinte Gasparrini e Collinelli nella madison : Quattro i titoli assegnati nell’ultima giornata dei Mondiali juniores di Ciclismo su pista: l’Italia conquista oggi ancora una medaglia, grazie a Matteo Bianchi, terzo e dunque bronzo nel chilometro a cronometro. nella stessa gara è 15° Niccolò Galli, mentre nella madison l’Italia è quinta al femminile con Eleonora Camilla Gasparrini e Sofia Collinelli, mentre è nona al maschile con Mattia Pinazzi ed Alessio Bonelli. Nel ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Sofia Collinelli è sesta nell’inseguimento femminile. Nessuna medaglia per l’Italia : Non arrivano medaglie in casa Italia nella quarta giornata dei Mondiali 2019 juniores di Ciclismo su pista in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania). Cinque le specialità in programma quest’oggi: i 500 metri femminili, la corsa a punti femminile, l’inseguimento individuale femminile, l’omnium e lo sprint maschile. Nei 500 metri donne, che non vedevano azzurre al via, è stata la francese Kouame a imporsi con il ...

Ciclismo su pista - Mondiali junior 2019 : Eleonora Gasparrini d’argento nell’omnium : Arriva, nella terza giornata dei Mondiali junior su pista 2019, in corso di svolgimento nel Velodromo di Berlino (Germania) la seconda medaglia della spedizione italiana: dopo l’oro del quartetto di inseguimento a squadre, ecco l’argento di Eleonora Gasparrini nell’omnium. Prova eccellente per la giovanissima velocista tricolore: il primo posto nello scratch per partire a tutta, poi una gara regolare che le è valsa 114 punti, ...

