Ciclismo | Jan Bakelants | ‘Non tornerò mai più al Lombardia’

Ciclismo - GP Beghelli 2019 : Sonny Colbrelli serve il bis battendo Alejandro Valverde in volata : Sonny Colbrelli ha conquistato la 23esima edizione del GP Beghelli cogliendo il suo secondo successo in questa corsa, quattro anni dopo il primo. Il velocista bresciano ha vinto portando via un gruppetto sulla discesa dello strappo dello Zappolino e regolando, poi, gli altri attaccanti in volata. Secondo posto per Alejandro Valverde e terzo per l’australiano Jack Haig. La corsa è stata inizialmente contraddistinta da un tentativo di tre ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i convocati della Spagna - Alejandro Valverde difende la maglia arcobaleno : Pascual Momparler, CT della Spagna, ha diramato le conocazioni per i Mondiali 2019 di Ciclismo che si disputeranno domenica 29 settembre nello Yorkshire. La selezione iberica sarà composta da nove uomini, oltre infatti agli otto posti per le Nazionali di prima fascia potrà usufruire di un posto aggiuntivo assegnato ad Alejandro Valverde in qualità di Campione in carica. L’Embatido proverà a difendere la maglia arcobaleno e guiderà una ...

Ciclismo - Mondiali 2019 : i preconvocati della Spagna. Alejandro Valverde punta al bis : Sempre più vicini i Mondiali di Ciclismo su strada nello Yorkshire, che scatteranno dalla prossima settimana. Nel frattempo si sta svolgendo la Vuelta di Spagna e proprio i padroni di casa oggi hanno annunciato la propria preselezione per la manifestazione iridata: una lista di sedici atleti dai quali usciranno ovviamente gli otto più in forma per partecipare alla prova in linea iridata. Alejandro Valverde è il detentore del titolo e va a caccia ...