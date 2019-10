Ciclismo | il dramma di Eddy Merckx | incidente in bicicletta | ricoverato per un grave

Fonte : liberoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019)per. Il 74enne belga ex campione di, come riportato dal sito del quotidiano belga Het Nieuwsblad, durante un giro in bici con amici, è caduto e si è procurato untrauma cranico. Ora il "Cannibale" èall'ospedale di Dendermonde, non si trova in te

MassimoCosta6 : Ancora un dramma nel mondo del ciclismo, sport divenuto tra i più pericolosi -