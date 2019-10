Chi sono i vincitori del Nobel per l' Economia 2019

Massimo Giletti ‘costretto’ a fare Chiarezza sull’elezione del Presidente del Consiglio : «Ma quale gaffe! Sono laureato in giurisprudenza con 110 e lode» : Massimo Giletti - Non è l'Arena Quando si parla di politica, solitamente, o si discute o si (de)ride, anche senza averne le conoscenze per farlo (purtroppo!). Nei confronti di Massimo Giletti, ha prevalso la seconda opzione, dopo l’uscita di ieri sera a Non è l’Arena, dove il conduttore, ospitando la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, ha asserito che in Italia da anni ormai il popolo votante non elegge il ...

Frodi sui carburanti - imprenditori sotto sChiaffo : “Mi sono messo di traverso. I criminali del petrolio mi minacciano” : “Mi sono messo di traverso al traffico illegale di carburante, mi hanno minacciato. Un collega che ha sporto denuncia vive sotto scorta, lui e la sua famiglia”. Così un imprenditore, che vuole restare anonimo per motivi di sicurezza, racconta il calvario degli operatori onesti che resistono all’assalto delle organizzazioni che commerciano gasolio importato dall’estero evadendo l’Iva. Un fenomeno che allo Stato costa dai 4 ...

Per il G7 gli stablecoin sono un risChio per la finanza internazionale : (Photo by Chesnot/Getty Images) Tempi duri per le criptovalute. Secondo quanto riportato da Bbc News, il gruppo dei paesi del G7, tra cui siede anche l’Italia, avrebbe stilato una bozza di rapporto in cui sostiene che gli stablecoin globali, ovvero le monete elettroniche sostenute e basate su asset economici stabili per evitare i rischi di volatilità, potrebbero rappresentare una minaccia per la sistema finanziario internazionale. I tecnici che ...

L'ex moglie di Lucas PeracChi durissima : Mi sono rifatta una vita - ma se parlassi... : A Domenica Live Lucas Peracchi ha replicato alle accuse di Eva Henger, tirando in ballo anche L'ex moglie la modella Silvia Corrias che sui social gli ha risposto duramente... Prosegue la querelle a distanza tra Lucas Peracchi ed Eva Henger dopo le accuse di violenza mosse da quest'ultima nei confronti del fidanzato della figlia Mercedesz Henger. Il compagno della figlia delL'ex pornostar è stato ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live per ...

Comuni a risChio paralisi : la metà è senza segretario. Le sedi senza un titolare sono 1.729 - molte governano più di un municipio : Piccoli Comuni sempre più a rischio. Minacciati da un progressivo spopolamento e da una crescente mancanza di servizi, basta pensare alla connessione internet e alla banda larga che arrivano...

Berlusconi : “Gazidis ha detto che il Milan ha risChiato la D? Sono frasi da dire al cesso” : L’ex presidente del Milan Silvio Berlusconi è tornato a parlare dei rossoneri, ai microfoni di Telelombardia, subito dopo la vittoria del suo Monza. Stoccata nei confronti di Gazidis, che nella conferenza stampa di presentazione di Pioli ha affermato che il Milan ha rischiato la Serie D: “Chi l’ha detto? Gazidis? Sono frasi da non dire. Poi, se uno ha voglia di dirle, va al cesso, chiude la porta e le dice”. Poi ...

Lucas PeracChi risponde a Eva Henger a Domenica Live : "Non sono violento - lei ha inventato tutto" (VIDEO) : Terremoto in casa Henger, il caso scoppiato dopo le accuse di Eva Henger contro Lucas Peracchi imputandolo per aver messo le mani addosso a sua figlia, Mercedesz nonché fidanzata dell'ex tronista. Il ragazzo è stato ospite a Domenica Live per portare la sua versione dei fatti.Si inizia da una notizia: "Da ieri stiamo finalmente convivendo" dice Lucas, infatti ieri è terminato il trasloco degli ultimi effetti per iniziare ufficialmente la ...

Lucrezia - Salvatore - Manuele ed Erika - Chi sono le vittime dello schianto sulla Catania Paternò : Le quattro vittime del terribile incidente stradale avvenuto nelle prime ore di domenica 13 ottobre, sulla Statale 121 che collega Paternò a Catania. Tutti e quattro infatti vivevano ad Adrano, cittadina della città metropolitana di Catania dove stavano tornando dopo una serata di divertimento in una discoteca sulla costa catanese.Continua a leggere

Di Maio Chiude alla proposta di Zingaretti : "Altri patti non sono all'ordine del giorno" : Un'alleanza di centrosinistra che veda coinvolto anche il Movimento 5 Stelle? È questa la proposta avanzata ieri dal segretario del Partito Democratico Nicola Zingaretti e che oggi avrebbe trovato un muro da parte del leader politico di M5S Luigi Di Maio nel giorno in cui si celebrano i dieci anni del MoVimento.Di Maio, ospite di Maria Latella su SkyTG24, è stato piuttosto categorico, almeno nell'immediato futuro. Dopo ...

M5s - Filippo Facci inChioda Luigi Di Maio & Co : "Dopo 10 anni si sfasciano. Si sono rimangiati tutto" : Dieci anni dopo abbiamo un parlamentare grillino su quattro che non paga la quota al partito, e la cassa è in rosso. Dieci anni dopo abbiamo parlamentari grillini che sentono scricchiolare la nave e fuggono in Italia Viva di Matteo Renzi e in Fratelli d' Italia di Giorgia Meloni. E abbiamo i grillin

Verissimo - Simone CristicChi sul suo dramma : “Mi sono sentito diverso” : Simone Cristicchi a Verissimo confessa: “E’ stato il mio più grande dolore” E’ appena terminata una nuova puntata di Verissimo. Tanti gli ospiti intervistati oggi dalla Toffanin, tra i quali Simone Cristicchi. Quest’ultimo ha parlato della sua vita, svelando anche il suo più grande dolore vissuto finora: la morte prematura del padre. Una morte che l’ha segnato per molto tempo, tanto da dichiarare a Verissimo ...

Fumo : le donne che fumano sono più a risChio malattie - come artrite a tumori ma i tassi aumentano : Le donne sono particolarmente vulnerabili ai danni prodotti dal Fumo per la loro maggiore fragilità fisica, ma nonostante questo il numero delle fumatrici aumenta. L’allarme arriva dal Congresso nazionale dell’Associazione italiana donne medico (Aidm) in corso a Salerno, da una sessione promossa da Philip Morris Italia con PMI Science. “Il Fumo fa male a tutti – sottolinea la presidente Aidm Antonella Vezzani – ma ...

Boban - l’ironia che fa storcere il naso ai tifosi : “perché sono al Milan? Me lo Chiedo anch’io…” : Zvonomir Boban riceve qualche critica social dai tifosi del Milan: dal palco del Festival dello Sport di Trento arriva una battuta che fa storcere il naso ai tifosi rossoneri La dirigenza del Milan non sta vivendo un momento che può essere definito ‘semplice’. Il brutto inizio di campionato ha generato grande malumore fra i tifosi, consapevoli che quella attuale rischia di essere l’ennesima annata passata con poche luci e ...

