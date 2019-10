Chi è Esther Duflo | marito | figli | carriera | nobel

Fonte : dilei

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Preparata, determinata, influente e fortemente impegnata sulle tematiche relative ai diritti delle donne,è la seconda donna della storia, e la più giovane persona in assoluto a vincere il Premioper l’Economia. L’Accademia di Svezia ha assegnato poco fa il prestigioso riconoscimento al team formato da lei, e dai suoi due colleghi Abhijit Banerjee (suo) e Michael Kremer, premiando la loro preziosa attività di ricerca nel Povery Action Lab, il centro che i tre economisti hanno fondato al MIT di Boston in cui usano i loro innovativi metodi sperimentali applicandoli all’economia dello sviluppo per contribuire alla lotta alla povertà., ha voluto dedicare il suo storicoanche a tutte le donne, dichiarando: “Ricevo questo premio in un momento estremamente opportuno e importante Spero che questo possa ispirare molte, molte altre donne a ...

ilfoglio_it : Chi sono i vincitori del Nobel per l'Economia 2019. Gli studi di Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer ha… - antdegre : @EstherDuflo, la docente che sfida la povertà: chi è l’unica donna che ha vinto un #Nobel nel 2019 - enr_gav : RT @ilfoglio_it: Chi sono i vincitori del Nobel per l'Economia 2019. Gli studi di Abhijit Banerjee, Esther Duflo e Michael Kremer hanno “mi… -