«Che fine ha fatto Bernadette?» | l’ultima metamorfosi di Cate Blanchett

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Scomparsa nel nulla, da un giorno con l’altro, senza che alcun criminale l’abbia mai rapita.Fox, una placida casalinga di Seattle, con tanto di marito e figlia, è saltata fuori da unastra un pomeriggio come tanti, si è imbarcata su un aereo e di sé haperdere le tracce. Si è rifugiata in Antartide, sola, lontana dall’incedere zoppicante della vita quotidiana, dalle piccole fatiche legate alla sua agorafobia. È scappata,, protagonista di un film costruito con sofisticato umorismo. 50. Claire Simòne in The Monuments Men (2014)49. Kaboria (1990)48. Madre nel corto Red (2017)47. Charlotte Gray (2001)46. Kaa in Mowgli - Il figlio della giungla (2018)45. Lena Brandt in Intrigo a Berlino (2006)44. Lola in The Man Who Cried - L'uomo che pianse (2000)43. Elizabeth Ashton nella miniserie Heartland (1994)42. Elizabeth: The Golden Age (2007)41. Lou in ...

matteosalvinimi : In diretta da Montecastrilli! Che bello questo fine settimana tra i borghi e i paesaggi Umbri. ???? ?? LIVE ??… - fattoquotidiano : Sondaggi, cresce il gradimento per il governo Conte 2: in un mese +8%. Il 42% vuole che arrivi a fine legislatura - bonucci_leo19 : Una vittoria da grande squadra. Consapevoli delle difficoltà che la partita poteva creare, abbiamo saputo gestire… -