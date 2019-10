Che cosa presenta Google martedì

“Il cancro - cosa me lo ha fatto venire”. Musica sotto choc dopo le parole dello storico musicista - Che lotta contro la malattia : I capelli al vento e fiumi di adrenalina scaricati nelle vene dei fan. Questo, per tanti, è stato Eddie Van Halen. Uno degli ultimi grandi del rock capaci di lasciare traccia importante nella storia della Musica. Un mito, Eddie Van Halen, che però deve fare i conti con la malattia che non gli lascia tregua. Da vent’anni combatte contro un cancro alla lingua e , come riferisce il sito Tmz, lui stesso si è detto convinto che a causarglielo sia ...

Povia in ospedale : ‘Mi opero per una cosa Che si è aggravata’ : Giuseppe Povia si trova in ospedale. Il cantautore, venuto alla ribalta con I bambini fanno ooh…, fa sapere attraverso i social di doversi sottoporre a un intervento chirurgico previsto per la mattina di lunedì 14 ottobre e posta una foto direttamente dal letto d’ospedale confessando ai follower di avere paura ma di sapere anche di essere in buone mani: “Sono in ospedale…pronto per essere operato domattina per una cosa che nel ...

Vasco Rossi posta un collage con alcune star e c’è anChe Chiara Ferragni. I fan si arrabbiano : “Cosa c’entra lei?” : “Il rock è provocazione, ironia e auto-ironia, poi c’è lo sberleffo”. (E adesso anche la ???? linguaccia ????)“. Parole di Vasco Rossi che sulla sua pagina Instagram ha postato un collage con le facce di alcuni artisti, tutti in posa con la linguaccia. Ci sono Brad Pitt, Madonna, Miley Cyrus, Iggy Pop e Chiara Ferragni. Proprio l’influencer non è “andata giù” ai fan del Komandante che si sono subito fatti sentire: ...

Formula 1 - Jean Todt non ha dubbi : “Leclerc campione del mondo? Vi dico cosa serve affinché accada” : Il presidente della FIA ha parlato della situazione in casa Ferrari, soffermandosi sul futuro di Leclerc, assistito dal figlio Nicolas Un presente da ‘Predestinato‘ e un futuro radioso, magari con un titolo mondiale in tasca. Charles Leclerc sta andando oltre ogni più rosea aspettativa alla sua prima stagione in Ferrari, considerando le 4 pole position consecutive e le due vittorie ottenuta in Belgio e ...

Cosa può fare l’Europa contro Erdogan? Poco o nulla - ecco perché : (Foto: Matt Cardy/PA Wire) Mentre dal confine turco-siriano continuano ad arrivare resoconti, immagini e video raccapriccianti, e Recep Tayyip Erdogan non sembra voler retrocedere di un metro dalle sue posizioni e dall’invasione del Kurdistan siriano, viene da domandarsi quali siano le frecce di cui disponga davvero l’Unione Europea. È infatti evidente che a quelle latitudini si parli una lingua diversa e che le minacce di sanzioni economiche o ...

Che cosa fare della Turchia? : Non stupiscono le affermazioni del presidente Trump secondo il quale “è il momento per noi di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali”. Rientra pienamente nella sua dottrina di visione unipolare dell’impegno americano, che infatti ha ribadito: “combatteremo solo dove avremo benefici”.La sua è un’America che guarda ai propri confini e ai propri interessi primari e non ...

Batteria gonfia : perché succede e cosa fare : Piuttosto frequentemente capita che le batterie degli smartphone si gonfino per vari motivi. Può capitare di prendere il telefono e rendersi conto di avere la Batteria gonfia, inoltre spesso l’anomalia risulta parecchio evidente e potrebbe leggi di più...

In volo su un aereo lei è convinta Che il compagno stesse ridendo - invece gli stava succedendo qualcosa di terribile : Un uomo di 31 anni è morto soffocato durante un volo low cost del vettore australiano Qantas. L’uomo era seduto accanto alla fidanzata e stava mangiando a bordo dell’aereo. Un improvviso sobbalzo e il 31 enne è rimasto soffocato dal cibo che stava mangiando a bordo dell’aereo. La ragazza, in un primo momento, ha pensato che il ragazzo stesse ridendo e non ci ha dato peso a quanto di terribile stesse accadendo. Dopo qualche minuto ...

Apnee notturne - un sintomo da non sottovalutare : ecco Che cosa rischi e come si combattono : Le Apnee notturne sono spesso un segnale sottovalutato. Consistono in una interruzione della respirazione lunga spesso oltre 10 secondi con conseguente riduzione del livello di ossigeno nel sangue, e possono causare malattie cardio e cerebrovascolari come ictus, ipertensione, fibrillazione atriale,

Che cosa ci fa la Russia nella Repubblica Centrafricana? : In teoria aiuta il governo in materia di sicurezza, in pratica sta espandendo la propria influenza a livello politico per ottenere vantaggi commerciali (forse anche illegalmente)

Bambino di tre anni vuole un giocattolo e cade nella macchina Che distribuisce peluChe - cosa accade dopo : Un Bambino di appena tre anni era con la mamma in un centro commerciale per fare delle compere. Il Bambino si era incantato vicino alla macchina che distribuisce i peluche e aveva chiesto alla mamma di prendergliene uno . La mamma gli aveva risposto di no e aveva proseguito la passeggiata senza accorgersi che il Bambino si era arrampicato sulla macchinetta fino a cadere dentro con tutti i pupazzi. La mamma all’inizio non riusciva più ...

Organizzano rapina in banca - poi postano dei commenti su ciò Che hanno fatto e accade qualcosa di incredibile : Una ragazza Estefany Danelia Martinez di 19 anni che era dipendente di una banca, l’International Bank of Commerce di Houston, in Texas aveva organizzato una finta rapina con il suo fidanzato, un’altra cassiera e il e il fratello della collega. Avevano finto che fossero entrati dei rapinatori in banca, che in realtà erano loro complici, che avevano portato via tantissimi soldi, 62.201 dollari tutti quelli che erano in ...

L'amico di Franco Battiato in un'intervista a Fanpage : “Cercano di tenere in vita qualcosa Che è già morto” : Non vede Battiato da un anno, eppure, Roberto Ferri, amico e collaboratore del cantautore siciliano, ne è convinto: “Cercano di tenere in vita qualcosa che è già morto”. Lo afferma in un’intervista a Fanpage, uscita a tre giorni dalla pubblicazione di una foto del Maestro sui social, dopo una lunga assenza. Il 18 ottobre esce “Torneremo ancora”, nuovo album di Franco Battiato, ...

Armi alla Turchia - anChe la Germania dice basta. E l’Italia cosa aspetta? : Il governo tedesco ha deciso di bloccare la vendita di Armi alla Turchia. L'embargo è stato annunciato dal Ministro degli Esteri Heiko Maas alla Bild am Sonntag. Il provvedimento - ha dichiarato - intende colpire l’operazione militare avviata da Ankara nel nord est della Siria contro i curdi. Nel 2018 Berlino ha venduto ad Ankara 240 milioni di euro di armamenti.Continua a leggere