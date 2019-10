Che cosa fare della Turchia?

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Non stupiscono le affermazioni del presidente Trump secondo il quale “è il momento per noi di sfilarci da ridicole guerre senza fine, molte delle quali tribali”. Rientra pienamente nella sua dottrina di visione unipolare dell’impegno americano, che infatti ha ribadito: “combatteremo solo dove avremo benefici”.La sua è un’America che guarda ai propri confini e ai propri interessi primari e non più come in passato concentrata sull’esportazionedemocrazia in Medio Oriente o in altre aree remote, nella tanto criticata funzione di “gendarme del mondo”.Stupisce invece di più un’Europa che mentre discute, senza neppure riuscire a decidere, se interrompere la vendita di armi alla, tiene formalmente aperto un surreale negoziato per l’ingresso di Erdogan nell’Unione Europea mentre le ...

