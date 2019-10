Cech si dà all’hockey | esordio con vittoria | l’ex portiere del Chelsea trascina il suo

Fonte : sportfair

(Di lunedì 14 ottobre 2019)col botto per: la nuova avventura con l’hockey su ghiaccio inizia in maniera strepitosa, l’extracina allala sua squadra E’ iniziata una nuova avventura per: l’exdie Arsenal, dopo il ritiro ha deciso di cambiare sport, dandosi all’hockey su ghiaccio. Ildei Guildford Phoenix hato allail suo team all’. Un debutto da urlo per, che ha sempre sognato di giocare ad hockey a livello professionistico: ilha parato due rigori contro gli Swindon Wildcats ed è stato nominato “man of the match”. “Era un sogno da bambino per me giocare anche solo una partita di hockey su ghiaccio. L’ho fatto e ora nessuno può togliermelo“, ha dichiarato un soddisfattoalla stampa inglese.L'articolosi dà all’hockey:...

ItaSportPress : Cech, sempre fenomeno tra i pali: rigore parato e migliore in campo all'esordio nell'hockey -… - Dome689 : RT @Sport_Mediaset: #Cech, nuova vita: dopo il calcio si dà all'hockey su ghiaccio. - andreadesider10 : #Cech, dal calcio all'hockey. Le star che hanno seguito il suo esempio cambiando #sport ?? -