Catania | impatto in auto contro guard rail | deceduti in quattro al ritorno dalla discoteca

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Sonosul colpo in, tutti giovanissimi, due persino minorenni, tra sabato e domenica sulla statale 121-Paternò all'altezza di Belpasso catanese. Erano dida unadi grido della zona. Si tratta di Lucrezia Farinato Diolosà, 28 anni, Erika Bozza Germana, 15 anni, Salvo Moschitta, 20 e di Manuel Petronio, 17. L'unico sopravvissuto è il conducente del mezzo, Giuseppe Cusimano di 40 anni. La strage dopo una lunga notte di divertimento tra musica e balli. Forse non si sono accorti di nulla negli istanti del violentissimounche ha spezzato in due l'sulla quale viaggiavano uccidendoli....

