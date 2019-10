Catalogna | la condanna dei separatisti segna il declino dello Stato E il fallimento

Catalogna - i leader indipendentisti condannati da 9 a 13 anni di carcere : “Un’aberrazione” : La Corte suprema spagnola ha condannato nove dei dodici leader indipendentisti della Catalogna con pene che vanno dai 9 ai 13 anni di carcere per sedizione e appropriazione indebita di fondi pubblici dopo i fatti del 2017. Ad avere la peggio è stato Oriol Junqueras, del partito Esquerra Republicana (ERC), condannato a 13 anni per sedizione, aggravata per la sua carica di vicepresidente nel governo indipendentista, e malversazione.Continua a ...

Jonqueras condannato a 13 anni per la secessione della Catalogna : Riconosciute le accuse di sedizione e malversazione. Pene tra i 9 e i 12 anni anche per la altri leader separatisti catalani

Con la condanna della Catalogna riparte un conflitto politico senza sbocco : La situazione in Catalogna, e in Spagna di conseguenza, si surriscalda ed era inevitabile che fosse cosí nell’autunno politico alla fine del quale si conosceranno gli esiti di molte questioni decisive per la penisola iberica.Innanzitutto mentre la Spagna si immerge nella seconda elezione generale in pochi mesi, la Catalogna attende con il fiato sospeso la sentenza giudiziaria del Tribunale Supremo che ha messo alla sbarra la cupola ...