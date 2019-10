Catalogna | condanne fino a 13 anni agli indipendentisti Puigdemont | Barbarie

Fonte : blogo

(Di lunedì 14 ottobre 2019)per sedizione e appropriazione indebita ma non per ribellione. La Corte Suprema spagnola si è espressa sul tentativo di secessione dellache nel 2017 aveva fatto precipitare il paese iberico in una gravissima crisi istituzionale, tra le peggiori della storia della Spagna dopo la fine della dittatura franchista. La Corte suprema, dopo il processo in oltre 50 sessioni durato da febbraio a giugno scorsi, ha emessoper dodici imputati, dai 9 a 13. L'ex vice premier della Generalitat Oriol Junqueras è stato condannato a 13di carcere, penea 12sono state invece inflittealtri leadered ex ministri della giunta catalana. "Torneremo più forti, più convinti e fermi che mai" ha promesso Junqueras dopo la sentenza.L'ex presidente della Generalitat Carles, riparato all’estero, ha commentato così le: "Cento ...

