Catalogna | condanne da 9 a 13 anni a 12 leader indipendentisti Non provato il reato di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) La Corte suprema spagnola ha condannato nove dei dodici catalani che hanno avuto un ruolo nella secessione dellanel 2017 con pena che vanno dai 9 ai 13di carcere per sedizione e appropriazione indebita di fondi pubblici. Queste sentenze sono ben al di sotto di quelle richieste dalla procura, che aveva chiesto fino a 25di prigione per l’ex vicepresidente regionale Oriol Junqueras. Lo stesso Junqueras è stato condannato a 13di prigione. L'articoloda 9 a 13a 12. Nonildi ‘ribellione’ proviene da Il Fatto Quotidiano.

Milena02517729 : Catalogna: tutte condanne per spedizione. ??????????Che dolore. - mapaone : La Corte, come già si era saputo da anticipazioni di stampa, non ha ritenuto provato il delitto di ribellione. Le a… - Ruffino_Lorenzo : RT @elenazacchetti: La sentenza del Tribunale supremo spagnolo nel processo contro i leader indipendentisti catalani: 13 anni per Junqueras… -