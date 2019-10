CATALOGNA | CONDANNATI LEADER INDIPENDENTISTI Barcellona | scontri con la polizia

Fonte : ilsussidiario

(Di lunedì 14 ottobre 2019), pene pesantissime per i: 13 anni di prigione a Oriol Junqueras. Sanchez: 'Ora serve il dialogo', le ultime notizie.

SkyTG24 : Catalogna, condannati leader indipendentisti: proteste per le strade di Barcellona. FOTO - Agenzia_Italia : I capi della rivolta in #Catalogna sono stati condannati per #sedizione - ilpost : I leader indipendentisti catalani sono stati condannati per sedizione -