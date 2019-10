Campionato Italiano di Mezza Maratona | tra i protagonisti anche la bagherese Anna Incerti

Triathlon - Campionato Italiano distanza olimpica Cervia 2019 : nella staffetta mista si impone il Minerva Roma : A Cervia, sede del Campionato italiano di Triathlon su distanza olimpica, oggi si è svolta la staffetta mista, valida per la terza tappa del circuito dedicato, che si concluderà domenica 27 ottobre a Bari. La vittoria oggi è andata al Minerva Roma, che ha battuto il Triathlon Team Riccione, mentre è arrivato più staccato il The Hurricane. Vittoria del Minerva Roma (Alessandra Tamburri, Valerio Cattabriga, Costanza Arpinelli e Nicola Azzano) ...

Ciclismo - Campionato Italiano cronometro femminile 2019 : trionfa Elena Cecchini : Dopo le tante affermazioni nelle prove in linea, ora sta arrivando il dominio nella prova contro il tempo. Elena Cecchini si conferma tricolore, trionfando nella cronometro del Campionato Italiano di Ciclismo femminile, organizzato all’ultimo momento a Castelgomberto, in provincia di Vicenza. Circuito di 19 chilometri sul quale l’atleta della Canyon Sram Racing ha timbrato il tempo di 25’05”, anticipando di 8” ...

Al Mugello Gai vince il Campionato Italiano GT Endurance : Stefano Gai della Scuderia Baldini 27 con Ferrari 488 GT3 ha vinto il Campionato Italiano Gran Turismo Endurance 2019. Il pilota milanese ha centrato il tricolore grazie al primo posto conquistato con il compagno di vettura Antonio Fuoco nell’ultimo round stagionale Endurance sul tracciato del Mugello. Quarti assoluti – e secondi nella Pro-Am – Di […] L'articolo Al Mugello Gai vince il Campionato Italiano GT Endurance sembra essere il ...

Marina di Ragusa - i 4 vincitori del Campionato Italiano Offshore : Si è appena concluso il terzo appuntamento del Campionato Italiano Offshore tenutosi, con un giorno di anticipo, a Marina di Ragusa. I 4 vincitori

Crotone - Campionato Italiano pesi welter - Loriga vs Cavillucci. Lo Squalo rossoblù riconquista il Titolo per la seconda volta : Notte magica al Palamilone di Crotone per merito dello Squalo rossoblù il quarantaduenne Tobia Loriga, 109 combattimenti all’attivo di cui

Trial - tutto pronto per l’atto conclusivo del Campionato Italiano 2019 : programma e classifiche : conclusivo appuntamento stagionale della serie tricolore. Nel weekend del 5-6 ottobre la grande festa delle due ruote Trialistiche con diversi titoli italiani ancora da assegnare L’incantevole e suggestiva cornice del Santuario di Nostra Signora della Guardia, combinata ad una location di prim’ordine per le due ruote Trialistiche rappresentata dal Pro Park di Ceranesi (GE), ospiterà nel fine settimana del 5-6 ottobre prossimi ...

Campionato Italiano Velocità – Renzi Corse torna in pista con Alessandro Nocco : Renzi Corse riparte con Alessandro Nocco. A Vallelunga, il pilota salentino torna in sella con la Kawasaki del team di Stefano Renzi Renzi Corse torna in pista e schiera Alessandro Nocco nella sesta e ultima tappa del Campionato Italiano Velocità 2019, a Vallelunga, nel week-end del 5-6 ottobre. Il team, assente nel round 5 del Mugello, ha ufficializzato l’accordo con il pilota salentino, nuovamente in gara dopo un anno di stop. “É ...

San Vito lo Capo - lo chef Massimiliano Poli vince il Campionato Italiano di Cous Cous : Cous Cous Fest, è lo chef milanese Massimiliano Poli a vincere il campionato italiano di San Vito lo Capo. Il suo piatto ha incantato sia la giuria tecnica che quella popolare che, alla XXII edizione del «Cous Cous Fest» di San Vito Lo Capo, ha incoronato vincitore del campionato italiano. Lo chef milanese Massimiliano Poli lavora a Parigi e coordina il team di cucina tutto italiano ad Eataly Paris Marais. Al campionato di San Vito Lo Capo ha ...

Firenze ospita il XVII Campionato Italiano di tiro con la balestra a braccio : Domani Firenze ospita la XVII edizione del campionato italiano di tiro con la balestra a braccio, organizzata dalla Litab, la

Ziliani : 'Campionato Italiano è diventato Serie J - la Juve sceglie orari per arricchirsi' : La Juventus è pronta a disputare la terza giornata di Serie A contro la Fiorentina, in un match che anticiperà il tanto atteso esordio bianconero in Champions, previsto per martedì 17 settembre alle ore 21:00 al Wanda Metropolitano di Madrid. La Juve anticiperà al sabato la Serie A, proprio come l'Inter: i bianconeri giocheranno alle ore 15:00, e proprio questo orario ha suscitato l'ennesima critica da parte dei media non proprio 'amici' dei ...

Volley - Europei 2019 : tutti i giocatori che militano nel Campionato italiano. Spiccano Zaytsev - Atanasijevic e Leon : Gli Europei 2019 di Volley maschile, in programma dal 12 al 29 settembre, prevedono una nutrita partecipazione di giocatori che militano nella nostra SuperLega. Il massimo Campionato italiano si conferma uno dei migliori al mondo, tantissimi top player infarciscono le squadre di Serie A e si metteranno sotto i riflettori durante una delle competizioni più importanti dell’anno. Civitanova, squada Campionessa d’Europa e d’Italia, ...

Panchine Serie A - Gattuso e Pioli in pre-allarme : le situazioni bollenti nel massimo Campionato italiano : Il campionato di Serie A si è fermato per lasciare spazio alle nazionali, è il momento dei primi bilanci. Sono tre le squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate di campionato, stiamo parlando di Juventus, Inter e Torino, tutto secondo programma per le quadre di Sarri e Antonio Conte mentre può essere considerata una sorpresa fino al momento la squadra di Walter Mazzarri. Bene anche Lazio, Genoa, Bologna e Verona, ancora a zero ...

Pronostici Serie A - le quote di Better per il Campionato italiano : Il campionato di Serie A è iniziato da due giornate, chiaramente sono ancora tanti i dubbi riguardo a cosa riserverà il torneo. Better, il marchio di scommesse di Lottomatica, offre agli appassionati sportivi un’ampia scelta di giocata per i lungimiranti. Per la vincente del tricolore è la Juve, reduce da 8 scudetti consecutivi, la superfavorita ed è quotata a 1,65, seguono Inter e Napoli a 4,00, Milan a 25,00, Lazio e Roma a 35,00, ...

Beach Volley – A Catania si assegna la Coppa Italia : ultimo atto del Campionato Italiano assoluto : Beach Volley. campionato Italiano assoluto: ultimo atto a Catania, si assegna la Coppa Italia La storica location de “Le Capannine” a Catania, farà da scenario all’ultima tappa del campionato Italiano assoluto di Beach Volley 2019 che assegnerà la Coppa Italia vinta lo scorso anno a Caorle da Toti-Allegretti e Abbiati-Andreatta. Il cammino del campionato Italiano, iniziato nel mese di giugno a Milano, si concluderà dopo 7 ...