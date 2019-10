California “fur-free” | dal 2023 stop alle pellicce

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Dal 1 gennaioinla produzione e il commercio disaranno vietati. Sabato 12 ottobre 2019 il Governatore dellaGavin Newsom ha infatti firmato la legge per il bando sui prodotti diria (AB44products: prohibition”) facendo così dello Stato americano il primo al mondo a imporre questo tipo di divieto. Divieto che comprende qualsiasi prodotto diria: sanzione di 500 dollari per ogni singolo articolo commercializzato o prodotto in violazione del divieto generale, più una seconda sanzione di 750 dollari per singolo articolo in caso di reiterazione entro l’anno, e una ulteriore sanzione di 1.000 dollari in caso di recidiva. Il provvedimento dellaè il risultato di un iter legislativo avviato meno di un anno fa con la presentazione della proposta di legge AB44 nel dicembre 2018. Un dibattito tra Assemblea e Senato durato meno ...

partigianovegan : RT @EssereAnimali: ? SVOLTA STORICA IN CALIFORNIA ? Lo stato americano vieta: ?? la vendita e la fabbricazione di nuovi prodotti in #pellicc… - Matte14217511 : RT @EssereAnimali: ? SVOLTA STORICA IN CALIFORNIA ? Lo stato americano vieta: ?? la vendita e la fabbricazione di nuovi prodotti in #pellicc… -