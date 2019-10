Calciomercato Milan | Rakitic e Alena sarebbero due obiettivi | costano 75 milioni

Calciomercato Milan - spunta il nome di Elneny per gennaio [DETTAGLI] : Calciomercato Milan – Le voci di mercato non si fermano mai, nemmeno a sessione chiusa. Il Milan, in particolare, sarà una delle squadre che opererà qualche operazione a gennaio, visto l’insediamento di Pioli e i risultati deludenti di inizio stagione. Tra i primi obiettivi c’è un centrocampista. Boban ha più volte sottolineato come qualche calciatore d’esperienza sarebbe servito nella rosa rossonera. Ecco spuntare ...

Calciomercato : l'Inter starebbe puntando Gotze - il Milan invece Gagliardini e Celik : Il campionato sta entrando nel vivo, il mercato di gennaio è temporalmente lontano, ma già le rose di Milan e Inter avrebbero evidenziato alcune necessità che potrebbero essere colmate a fine anno. l'Inter avrebbe bisogno di un centrocampista in più e un attaccante, mentre al Milan si ragionerebbe per costruire una squadra che piaccia al nuovo allenatore Stefano Pioli. Fra i nomi per l'Inter sarebbe spuntato quello del giocatore in scadenza di ...

Calciomercato - assalto al Napoli : terzino destro per il Milan - Lazio e Genoa guardano in casa Verona - pazza idea Atalanta : Continua a muoversi il Calciomercato e la pausa per le Nazionali è servita ai dirigenti per provare ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno. Diverse trattative che riguardano i club del campionato di Serie A e non solo, novità direttamente anche dall’estero. Ecco tutte le trattative nel dettaglio. BRESCIA – Il Brescia ha annunciato di aver rinnovato il contratto di Ernesto Torregrossa . Il ...

Calciomercato Milan : secondo il CdS Emre Can sarebbe perfetto per i rossoneri : Il dirigente del Milan Zvonimir Boban ha rivelato il suo rammarico per non aver aggiunto più esperienza alla squadra dopo la finestra di mercato estiva, il che significa che i rossoneri potrebbero tornare pesantemente sul mercato a gennaio. Un'area che potrebbe richiedere attenzione è a centrocampo, con Pioli che fa affidamento su un regista di qualità nella sua formazione 4-3-3. Un recente rapporto di ''Calciomercatonews.com'' ha affermato che ...

Calciomercato - rinnovi bollenti! Le situazioni delle squadre di Serie A : dubbi Juve - Fiorentina - Milan e Napoli - sorpresa Torino : Non solo le mosse di Calciomercato con diversi club che provano ad anticipare i tempi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, le società del massimo campionato italiano si muovono per rinforzarsi. A tenere banco sono anche le questioni rinnovi con diverse novità che riguardano le big del campionato di Serie A, ecco le situazioni nel dettaglio. INTER – La situazione meno delicata è quella che riguarda l’Inter, il ...

Calciomercato - Cristiano Ronaldo porta un big alla Juve : i nomi per il Milan di Pioli - scambio Bologna-Torino : Continuano ad essere calde le ore di Calciomercato con diversi club che continuano a muoversi in vista delle prossime sessioni di gennaio e giugno, l’intenzione per le squadre è quella di non farsi trovare impreparati e provare ad anticipare i tempi. Ecco tutte le ultime trattative che riguardano il calcio italiano e non solo. LAZIO – La Lazio e Joaquin Correa continuano il matrimonio. E’ stato ufficializzato infatti il ...

Calciomercato Juve : Demiral potrebbe accettare di andare al Milan - bianconeri su Haland : La Juventus potrebbe essere disposta a considerare la cessione di Merih Demiral a gennaio, con il Milan fortemente interessato. RAI Sport è stato il primo a segnalare l'interesse dei rossoneri per il nazionale turco, mentre Sky Italia (come citato da Milannews.it) ha rivelato in agosto che il Milan era disposto a offrire 35 milioni di euro per il difensore centrale. Il giornalista specializzato in Calciomercato Gianluca Di Marzio ha affermato ...

Calciomercato : duello tra Milan e Inter per Javi Martinez ed Eriksen (RUMORS) : Il Milan potrebbe competere con diverse squadre della Serie A per l'acquisto del centrocampista veterano del Bayern Monaco Javi Martinez. Martedì scorso il club rossonero ha licenziato l'allenatore Marco Giampaolo e mercoledì è stata confermata la nomina di Stefano Pioli come nuovo allenatore del Milan. L'ex coach della Fiorentina e della Lazio vorrà mettere la propria impronta sulla squadra il più presto possibile, con i rossoneri che hanno ...

Notizie del giorno – Il Milan di Pioli - la suocera di Dybala contro l’argentino - le ultime di Calciomercato : IL Milan DI Pioli – Milan-Pioli, attese novità. Manca solo l’ ufficialità per l’annuncio dell’ex Inter e Fiorentina. Dato il benservito a Giampaolo. Scelta molto discutibile, quella della dirigenza rossonera, dettata dalla poca ambizione e da disaccordo e confusione. Chi si aspetta cambiamenti sarà probabilmente smentito. Nella mentalità, nell’atteggiamento e nel modulo, il nuovo Milan di Pioli avrà ben poche differenze ...

Calciomercato - mal di pancia in casa Juve e sgarbo dell’Inter : il primo colpo per Pioli al Milan - innesto Fiorentina : Continua a muoversi il Calciomercato, nel dettaglio novità importanti che riguardano il campionato italiano e non solo, le dirigenze si muovono con insistenza in vista delle prossime sessioni invernali ed estive. In particolar modo continua il duello tra Juventus e Inter, scontro non solo in campionato ma anche sul mercato. L’INTER SU MANDZUKIC – L’Inter ha intenzione di puntare su Mario Mandzukic per rinforzare ...

Calciomercato Inter : Spalletti dice sì al Milan - si cerca intesa su buonuscita (RUMORS) : Potrebbe essere una sosta per le nazionali molto Interessante dal punto di vista del Calciomercato: una delle panchine più a rischio è quella del Milan, con Giampaolo che potrebbe venire esonerato a breve in quanto la dirigenza Milanese non è soddisfatta del lavoro dell'ex tecnico della Sampdoria. Proprio come scrive Gianluca Di Marzio, il Milan sarebbe vicinissimo all'intesa con il tecnico ex Inter Luciano Spalletti, legato da un contratto con ...

Calciomercato : Milan e Inter potrebbero rinforzarsi - Ozil e Jay Rodríguez fra i nomi : Due situazioni completamente diverse quelle di Inter e Milan. Le due società Milanesi stanno vivendo momenti completamente differenti, coi rossoneri decisamente sotto le aspettative e più indietro rispetto ai cugini nerazzurri. Se da una parte l'Inter potrebbe cercare a gennaio, con la riapertura del mercato, di puntellare la rosa, il Milan potrebbe decidere di effettuare qualche colpo riparatore per cercare di salvare la stagione. Nel mirino ...

Calciomercato Milan : Donnarumma avrebbe rifiutato il rinnovo - il Barcellona pensa a Piatek : La prima offerta del Milan a Gianluigi Donnarumma per il rinnovo del suo contratto non è stata ritenuta soddisfacente. Quest'estate la questione Donnarumma ha tenuto banco nel Calciomercato rossonero, con l'estremo difensore che era stato legato a un possibile trasferimento al Paris Saint Germain. La Gazzetta dello Sport aveva suggerito che il Milan non fosse totalmente contrario alla vendita di Donnarumma a patto che le pretese economiche ...

Calciomercato - il veto di Cristiano Ronaldo alla Juve : rivoluzione Milan - talento per il Bologna ed ore calde al Genoa : Il Calciomercato continua a regalare colpi di scena, nelle ultime ore importanti novità che riguardano il calcio italiano e non solo, si muovono anche i club all’estero. Le prossime finestre si preannunciano scoppiettanti, sia quella di gennaio che quella della prossima estate, ecco tutte le ultime notizie dell’ultim’ora. IL BARCELLONA BUSSA IN CASA NAPOLI – Il Barcellona guarda in casa Napoli, nel mirino è finito ...