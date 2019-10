Calcio, Under 21: ArmeniaItalia 01

Dopo lo 0-0 in Irlanda,l'21 fa il suo in Armenia:0-1 a Yerevan nella terza sfida (7 punti per gli azzurrini) di qualificazione agli Europei 2021. Una rete, con Scamacca di testa al 20', un salvataggio sulla linea (su tiro di Zanellato) e 4 occasioni divorate (da Sottil,Scamacca e due Cutrone) in un 1° tempo dal risultato stretto.Qualche rischio nel finale:pericolosi R.Mkrtchyan (da 40 metri) e Bichakchyan su punizione.Ripresa.Aslanyan ferma tre volte Cutrone,al 74' sprecone anche Pellegrini. Brividi al 93':traversa di Bichakchyan.(Di lunedì 14 ottobre 2019)