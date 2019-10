Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) “Si dà tutto per scontato e probabilmente è così, ma ci sono state squadre di blasone che in passato in Coppa Italia sono state eliminate da formazioni diC“, sottolinea il Commissario Tecnicoin un passaggio della conferenza stampa alla vigilia della sfida in trasferta contro il Liechtenstein. La Nazionale italiana si è già qualificata per la fase finale dei Campionati Europei del 2020 grazie a sette vittorie consecutive nel gruppo J, inoltre si è già garantita la certezza aritmetica del primato nel raggruppamento. Tuttavia mancano ancora tre giornate in cui gli Azzurri proveranno a vincere ancora perdial sorteggio degli Europei e per continuare ad accumulare esperienza. “Cambiare tutta la squadra potrebbe creare dei problemi e non vogliamo prendere la partita sotto gamba – dichiara– Qui ultimamente loro ...

OA_Sport : Calcio, Roberto Mancini: “Voglio fare 30 punti per essere testa di serie all’Europeo, non dobbiamo prendere la part… - Startupbusiness : #food #delivery @Deliveroo_Italy gode di ottima salute e indossa la maglia azzurra, nella foto il general manager M… - emme_roberto : RT @OGiannino: Non ditemi che sport non c'entra niente. E neanche che sarebbe un favore a Erdogan. Mentre civili curdi muoiono sotto bombe… -