Calcio | qualificazioni Europei 2021 | Italia in Armenia per non far scappare l’Irlanda

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Bulgaria-Inghilterra e Francia-Turchia saranno decisive per la qualificazione. Ecco i match di oggi (14 ottobre) : oggi 14 Ottobre andranno in scena sette match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Tutte le partite si giocheranno in serata alle ore 20.45. Molto interessante la gara tra Bulgaria-Inghilterra decisiva per la qualificazione del Gruppo A visto che i ragazzi di Southgate sono in vetta alla graduatoria ma vengono dalla pesante sconfitta contro la Repubblica Ceca. L’altro match del raggruppamento sarà Kosovo-Montenegro. Decisiva per il ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : calendario e orari delle partite di oggi. Come vederle in tv e streaming (14 ottobre) : Nuova settimana di partite nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con la giornata odierna che vedrà disputarsi ben sette partite, tutte alle ore 20.45, ad iniziare dal match esterno dell’Inghilterra, contrapposta alla Bulgaria, mentre l’Islanda rivelazione dell’ultima edizione ospiterà Andorra. Interessante anche la sfida tutta slava tra Kosovo e Montenegro, con la Serbia che invece andrà in scena in Lituania. ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (13 ottobre). Olanda e Germania non sbagliano - si qualificano Polonia e Russia : Nove gare oggi per quanto riguarda le Qualificazioni agli Europei di Calcio del 2020: si qualificano alla rassegna continentale Polonia e Russia, passo importante per Olanda, Germania ed Austria. Occasione persa dalla Croazia, torna a sperare l’Ungheria, ma la Slovacchia ha riposato questa sera. Nel Gruppo C l’Olanda fatica ma passa per 1-2 in casa della BieloRussia, mentre la Germania vince 0-3 in Estonia: le due favorite non ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Estonia-Germania e Bielorussia-Olanda saranno decisive per la qualificazione. Ecco i match di oggi (13 ottobre) : oggi 13 Ottobre andranno in scena nove match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Kazakistan-Belgio. Una gara che ha poco da dire a livello di classifica visto che Lukaku e compagni hanno già staccato il pass per la competizione continentale mentre i padroni di casa sono praticamente tagliati fuori. Alle ore 18.00 scenderanno in campo Bielorussia-Olanda. Partita decisiva per gli orange che ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari e tv (13 ottobre) : Domenica di partite nelle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, che dopo il match dell’Italia contro la Grecia proseguono alle ore 15, quando il Belgio di Eden Hazard e Kevi De Bruyne scenderà in campo in Kazakistan, mentre alle ore 18 l’Olanda se la vedrà con la Bielorussia, contemporaneamente agli impegni casalinghi di Cipro, Scozia e Ungheria, rispettivamente contro Russia, San Marino e Azerbaigian. Alle 20.45 sarà invece la ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (12 ottobre). Italia qualificata - solo pari per la Spagna. La Danimarca batte la Svizzera : L’Italia stacca il biglietto per gli Europei 2020. Gli azzurri hanno superato per 2-0 la Grecia, centrando la qualificazione e anche il primo posto nel girone. La squadra di Mancini è a punteggio pieno nel gruppo D dopo questo successo firmato dalle reti di Jorginho e Bernardeschi. Nel girone degli azzurri Miralem Pjanic rilancia le ambizioni della sua Bosnia. Nonostante la pesante assenza di Edin Dzeko, la nazionale bosniaca si impone per ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia cerca la qualificazione con la Grecia. La Spagna fa visita alla Norvegia. Ecco i match di oggi (12 ottobre) : oggi 12 Ottobre andranno in scena otto match delle Qualificazioni agli Europei 2020. Ad aprire il programma, alle ore 15.00, la sfida tra Georgia-Irlanda. Gli ospiti sono attualmente in vetta al Gruppo D davanti alla Danimarca. Per tenere lontana la Svizzera, a soli quattro punti di ritardo, i ragazzi di McCarthy dovranno necessariamente portare a casa un risultato positivo. La squadra guidata da Petkovic sarà impegnata in uno scontro diretto ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : il calendario delle partite di oggi. Programma - orari e tv (12 ottobre) : Prosegue la finestra relativa alle Qualificazioni agli Europei di Calcio 2020, con ben otto sfide in Programma quest’oggi, a partire dalle ore 15, quando l’Irlanda scenderà sul campo della Georgia, mentre alle ore 18 la Bosnia Ezegovina di Edin Dzeko se la vedrà con la Finlandia, contemporaneamente agli impegni esterni della Svizzera, in Danimarca, e della Romania, nelle Far Oer. Due invece i piatti forti della serata, con la Spagna ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Italia-Grecia - in palio il pass continentale. Le ultime sulle probabili formazioni : Primo match point per la Nazionale italiana di Calcio maschile, impegnata questa sera allo stadio Olimpico di Roma in una sfida potenzialmente decisiva per la qualificazione aritmetica alla fase finale dei Campionati Europei itineranti del 2020 (con partita inaugurale in programma proprio all’Olimpico). La selezione tricolore affronta la Grecia nella settima giornata del gruppo J dopo aver inanellato ben 6 vittorie consecutive su ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : risultati di oggi (11 ottobre). La Francia espugna l’Islanda - Inghilterra ko in Rep. Ceca - vince il Portogallo : oggi venerdì 11 ottobre si sono disputate sette partite valide per le Qualificazioni agli Europei 2020 di Calcio. Di seguito tutti i risultati e le classifiche. GRUPPO A: Spettacolare impresa della Repubblica Ceca che ha sconfitto l’Inghilterra per 2-1 al Sinobo Stadium di Praga. I padroni di casa sono andati in svantaggio al 5′ dopo che Kane aveva trasformato il Calcio di rigore concesso per un fallo commesso da Masopust ma la ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : l’Italia si qualifica se…Tutte le possibili combinazioni : L’Italia vuole qualificarsi agli Europei 2020 di Calcio con tre giornate di anticipo, gli azzurri possono chiudere la pratica nel match contro la Grecia in programma sabato 12 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma. La nostra Nazionale, che per l’occasione vestirà la maglia verde simbolo del rinascimento e della linea giovane, ha tutte le carte in regola per chiudere definitivamente i conti di fronte al proprio pubblico senza dover ...

Calcio - Italia-Grecia – Qualificazioni Europei 2020 : gli Azzurri in verde per i 3 punti che avvicinano il pass : Siamo solamente a inizio ottobre, ma l’Italia potrebbe già staccare il pass per Euro 2020. La Nazionale del CT Roberto Mancini, infatti, è ormai ad un passo dal primo obiettivo minimo verso la rassegna continentale itinerante che si disputerà nel corso della prossima estate. Domani sera, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico di Roma, infatti, gli Azzurri, per l’occasione con una discussissima casacca verde, cercheranno i 3 punti contro ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : occhio a Islanda-Francia e Repubblica Ceca-Inghilterra. Ecco i match di oggi (11 ottobre) : oggi 11 Ottobre andranno in scena sette delle Qualificazioni agli Europei 2020. I match sono in programma tutti in serata a partire dalle ore 20.45. La gara più attesa è quella tra Islanda-Francia. I campioni del mondo in carica affronteranno la terza forza del Gruppo H. I transalpini sono primi con quindici punti così come la Turchia mentre i ragazzi di Hamren sono tre punti più indietro. Le altre due partite di questo raggruppamento sono ...