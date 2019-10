Cagliari | il crac dell’impero sardo della sanità di Scanu | dalla società svuotata in 7

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Un maxi-buco di 60 milioni di euro attorno ai giri d’affari di diverse, usate come vasi comunicanti per coprire le falle di una gestione disinvolta, sotto l’occhio tollerante delle banche. Un susseguirsi vorticoso di passaggi da un contenitore all’altro, con cessione di rami d’azienda e trasferimenti finanziari milionari in una sorta di gioco delle tre carte che alla fine lasciava a mani vuote i creditori delleormai decotte, soprattutto quelle legate alle cliniche di famiglia, a vantaggio dell’operatoreprivata Kinetica, di cui Alberto, insieme alla sorella Laura, era il referente in Sardegna fino al 2014. E’ questo in sintesi il centro dell’inchiesta che ha portato all’arresto, sabato, l’ex presidente di Confindustria Sardegna e fino a ieri amministratore delegato di Sogaer, l’azienda di gestione dell’aeroporto di. Un ...

