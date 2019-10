Buono mobilità 2020 | 1500 euro per i trasporti | in quali casi spettano

Fonte : termometropolitico

(Di lunedì 14 ottobre 2019)per i, inÈ stato approvato dal Consiglio dei Ministri n. 8/2019 lo schema del Decreto Clima relativo alle Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sullatà dell’aria. Tra i diversi attori protagonisti dei provvedimenti che saranno presi, spicca anche il, che si trasformerà in un bonus da 1.500(o 500in alcuni) da utilizzare per l’acquisto di biciclette o di abbonamenti al trasporto pubblico locale.: cos’è e come funziona La novità non sarà per tutti, ma “solo” per circa 25 milioni di persone che abitano in uno dei 600 Comuni italiani verso il’Ue ha avviato una procedura di infrazione per smog. La misura relativa al bonusha un raggio d’azione biennale (terminerà il 31 dicembre 2021), mentre il ...

InSic_it : #DLClima?? C'è anche il 'Buono mobilità' fra le misure approvate nel Decreto Clima, che passa all'esame del Consigl… - danielaconte1 : Buono mobilità: sino a 1.500 euro per bici o abbonamenti ai mezzi pubblici. - HDblog : RT @HDblog: Buono mobilità: sino a 1.500 euro per bici o abbonamenti ai mezzi pubblici -