Boxe | Patrick Day è in coma dopo la sconfitta con Charles Conwell

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Si è chiuso tragicamente l’incontro nella categoria superwelter alla Winstrust Arena di Chicago traDay. Quest’ultimo,essere stato sconfitto, è stato trasportato in condizioni critiche ed ha subito nelle ore successive un intervento chirurgico al cervello ed ora si trova in. Il pugile statunitense, 27 anni, si era trovato in uno stato di incoscienza già sul ring ed è stato trasportato immediatamente dall’ambulanza in ospedale. La situazione è apparsa subito molto critica, visto che Day è stato attaccato anche al respiratore. Un match che ha visto un dominio totale di, che aveva già messo al tappeto l’avversario nel quarto e ottavo round. Nel decimo poi Day ha incassato un potente gancio sinistro, che lo ha portato al ko. Il pugile americano è rimasto a terra per molti minuti, prima di essere trasportato via in ...

