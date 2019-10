Bibbiano | la testa del serpente | Qui è iniziato tutto quanto

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Costanza Tosi Elena Barlozzari Dopo l'arrivo di decine di segnalazioni da parte di famiglie che denunciano di essere state allontanate ingiustamente dai propri figli, nella città della onlus di Claudio Foti la Regione ha deciso di istituire una commissione d'indagine Dopo lo scoppio del casoa Torino sono arrivate decine e decine di segnalazioni. Denunce che ricalcano le storie dei bambini di Reggio Emilia e descrivono situazioni di false accuse e finte relazioni con le quali onlus e assistenti sociali sarebbero riusciti a portare via i minori dalle proprie famiglie. Un campanello d’allarme per le istituzioni che, proprio in Piemonte, hanno avviato una commissione d’indagine per fare chiarezza sul tema degli affidi. Da cosa parte l’idea di istituire un’indagine conoscitiva? “La prima ragione è che ci sono arrivate moltissime segnalazioni che meritano ...

AnnibaleBertola : RT @iannetts70: @giannigipi Questi il sistema Bibbiano ce l'hanno nella testa...cambia semplicemente nome ad ogni stagione. Prima era 'e i… - iannetts70 : @giannigipi Questi il sistema Bibbiano ce l'hanno nella testa...cambia semplicemente nome ad ogni stagione. Prima e… - RobertoLocate14 : RT @Gianni_Pisa: @JorgeTrimy @RobertoLocate14 Si nella vostra testa -