Berlusconi risponde a Gazidis | ‘Certe frasi meglio dirle al cesso’

Fonte : milanworld

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Silviotorna a parlare di Milan dopo mesi di silenzio, e come suo solito, lo fa con il botto. Intervistato da TuttoC all’uscita dallo stadio Brianteo per commentare la vittoria del Monza sull’Albinoleffe. L’ex patron del grande Milan ha volutore a, in particolare sul fatto che il fondo Elliott abbia salvato il Milan dalla serie D e dal rischio fallimento. “Non posso esprimere giudizi né su Giampaolo né su Pioli, non li conosco.ha detto di aver salvato il Milan dalla Serie D? Certenono se non ne può fare a meno sarebbe opportuno andare alla toilette, chiudere la porta e poi pronunciarle…”, cosìcon una stoccata “Il Milan come può tornare ad alti livelli? Aspettate, fatemi pensare… Sì, dovrebbe tornare Silvio ...

lauraravetto : RT @La7tv: #tagada @lauraravetto, Forza Italia, risponde a @DAVIDPARENZO: 'Come fa @berlusconi ad andare con @matteosalvinimi? E' un dorote… - nando_saviano : RT @La7tv: #tagada @lauraravetto, Forza Italia, risponde a @DAVIDPARENZO: 'Come fa @berlusconi ad andare con @matteosalvinimi? E' un dorote… - GruppoFICamera : RT @La7tv: #tagada @lauraravetto, Forza Italia, risponde a @DAVIDPARENZO: 'Come fa @berlusconi ad andare con @matteosalvinimi? E' un dorote… -