Berlusconi lancia Draghi premier e apre cantiere polo moderato con l’Altra Italia

Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi premier : "Intelligente e preparato. Se fosse disponibile..." : "Se Mario Draghi fosse disponibile ad assumere questa responsabilità di capo del governo, certamente è una persona preparata e intelligente e certamente può farlo in maniera adeguata". Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti in occasione della kermesse di Forza Italia a Milano IdeeIta

Berlusconi lancia bordate al Milan : i dubbi sulla dirigenza ed il consiglio a Giampaolo : “Non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intercettato allo stadio di Lecco da calciomercato.com dopo il successo del suo Monza. “Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa e’ sua. No, in realta’ non l’abbiamo ...

Silvio Berlusconi lancia la sfida al Milan : “Organizzate un’amichevole con il mio Monza. Finirebbe 3 a 0 per noi” : La sfida è stata lanciata. I duellanti sono Silvio Berlusconi, presidente del calcio Monza, e Paolo Scaroni, presidente del Milan. Il primo, ex patron dei rossoneri, svela: “Ho chiesto a Paolo di organizzare una bella amichevole con il Monza“. E poi scherza, o quasi: “Finirebbe 3-0 per noi”. Dopotutto il Milan in questo avvio di campionato fatica a carburare, mentre il Monza che è in serie C e dovrà sfidare il Lecco, ...

Salvini vede Berlusconi e lancia una nuova idea di centrodestra : "Fronte comune" contro il governo Conte II, opposizione coordinata e alleanza rinnovata in tutte le prossime scadenze elettorali regionali. Ma soprattutto obiettivo di battaglia comune contro ogni ipotesi di modifica della legge elettorale che "favorisca l'inciucio" post voto tra i partiti. E quindi contro il proporzionale. È l'esito del faccia a faccia di riavvicinamento tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi, il primo dopo l'incontro saltato ...

Berlusconi - espresso a Conte dissenso per aberrazione in atto. E rilancia il centrodestra : "Abbiamo manifestato al presidente incaricato il nostro doveroso rispetto istituzionale. Naturalmente gli abbiamo espresso il nostro dissenso per l'aberrazione politica che si sta mettendo in atto, fragile e del tutto inadatta a risolvere i problemi del Paese". Cosi' il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, al termine dell'incontro alla Camera con il presidente del Consiglio incaricato, Giuseppe Conte. "Durante questa crisi di governo - ...

Centrodestra : Berlusconi - ‘da ricostruire - rilanciare e rafforzare’ : Roma, 30 ago. (AdnKronos) – “Il Centrodestra è saldamente ancorato all’Europa e all’Occidente. Oggi dobbiamo ricostruire, rilanciare, rafforzare quel Centrodestra nel quale avevano piena cittadinanza le idee della destra democratica e del federalismo, ma che non era unicamente un’alleanza di sovranisti e di populisti. Solo Forza Italia può rifondare quel Centrodestra, può essere l’anima, il centro ...

Berlusconi lancia rosa dei nomi : “Tajani - Letta e io…” : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Una ‘rosa’ di nomi come possibili candidati per un futuro governo di centrodestra a garanzia del fronte moderato ed europeista, per controbilanciare l’asse sovranista Salvini-Meloni. Ieri, nella Sala alla Vetrata del Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’Adnkronos, si è presentato in versione di ‘garante’. Garante, in caso di fallimento delle ...

Berlusconi lancia rosa dei nomi : “Tajani - Letta e io…” : Roma, 23 ago. (AdnKronos) – Una ‘rosa’ di nomi come possibili candidati per un futuro governo di centrodestra a garanzia del fronte moderato ed europeista, per controbilanciare l’asse sovranista Salvini-Meloni. Ieri, nella Sala alla Vetrata del Quirinale per le consultazioni, Silvio Berlusconi, a quanto apprende l’Adnkronos, si è presentato in versione di ‘garante’. Garante, in caso di fallimento ...

Salvini lancia l'ultimo appello ma Di Maio lo gela : «Sleale». Berlusconi : «Centrodestra o voto» : Nello studio alla vetrata del Quirinale cala il sipario sul dialogo tra Lega e Cinque Stelle e tramonta definitivamente un'eventuale risurrezione di quella che fu la maggioranza gialloverde....