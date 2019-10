Berlusconi Governo ' tassa & ammanetta' Greta Thunberg ' terrorista'

Berlusconi il 19 in piazza contro governo : “Esecutivo del tassa e ammanetta - peggio del ’94” : Silvio Berlusconi sarà in piazza il 19 ottobre alla manifestazione della Lega contro il governo. Per il leader di Forza Italia l'attuale esecutivo è quello del "tassa e ammanetta, tassa e metti in galera: ciascuno di noi sarà nelle mani della sinistra, siamo di fronte a un pericolo ancora maggiore che nel '94".Continua a leggere

"Governo aumenta le tasse - serve rivolta fiscale" : Berlusconi alla manifestazione del 19 ottobre : Si ricompatta il centrodestra in vista della manifestazione indetta a Roma dalla Lega. A capo delle delegazione di Forza...

Vertice Berlusconi-Meloni-Salvini : "in marcia con spirito unitario. Il Governo non dura" : Un Vertice dei tre leader di centrodestra Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni si è tenuto nel pomeriggio a Milano. “Il centrodestra si rimette in marcia verso i prossimi appuntamenti politici ed elettorali con spirito unitario” affermano in una nota congiunta, “abbiamo cominciato il lavoro per raggiungere una intesa contestuale su tutte le Regioni che andranno al voto nei prossimi mesi e contiamo di ...

“1994 : L’anno zero” - il docu-drama sulla clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi al governo del Paese : Venticinque anni fa ma sembra ieri. 1994: L’anno zero è il docu-drama che ricostruisce la clamorosa ed improvvisa affermazione di Silvio Berlusconi e Forza Italia al governo del Paese. Dopo 1992: Attacco al potere e 1993: L’anno del giudizio, arriva su History (in esclusiva su Sky al canale 407) venerdì 4 e 11 ottobre alle 23:00. 1994: L’anno zero è il terzo e ultimo capitolo, diviso in due parti, della Storia d’Italia iniziata con Tangentopoli ...

Berlusconi dice che fu lui a portare i fascisti al governo : "Li abbiamo fatti entrare noi nel ’94, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi!"

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare io al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Berlusconi come il Caimano del film : “Lega e fascisti li ho fatti entrare al governo - li ho legittimati io. Il sovranismo? Una bufala” : “Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al governo, li abbiamo legittimati noi, li abbiamo costituzionalizzati noi. Siamo ancora nel centrodestra, di cui siamo il cuore, il cervello e la spina dorsale”. No, non è il finale del Caimano, il film di Nanni Moretti di 13 anni fa. E’ proprio lui, Silvio Berlusconi, in carne e ossa, alla vigilia del suo 83esimo compleanno, che così ha parlato durante un intervento dal palco del ...

Berlusconi ha detto di aver portato i fascisti al Governo - era davvero una gaffe? : "Lega e fascisti li abbiamo fatti entrare noi al Governo". Così si è espresso il leader di Forza Italia Silvio Berlusconi...

Silvio Berlusconi : "M5s fa scioperare i figli - non li manda a scuola. I fascisti? Li ho portati io al governo" : “Il M5S è il partito dello sciopero. Ieri hanno fatto scioperare i loro figli anche in un giorno di scuola. Ma tanto non sappiamo nemmeno se i loro figli ci vanno a scuola, mentre quelli del Pd li mandano all’università delle Frattocchie”. Silvio Berlusconi attacca così i due partner del governo. Il riferimento è alle manifestazioni per il clima che si sono svolte il 27 settembre in tante piazze ...

Renzi - Berlusconi : “Gli auguro di avere successo - ora è governo delle quattro sinistre. Nessuno dei nostri con lui” : “Non sono uso commentare le decisioni degli altri, gli auguro di avere successo e di raggiungere risultati che si è proposto e che lo hanno spinto a questa decisione, staremo a vedere. Questo governo non è più il governo delle tre sinistre, ma delle quattro sinistre”. Lo ha detto Silvio Berlusconi al suo arrivo a Strasburgo, commentando la decisione di Matteo Renzi di lasciare il Pd L'articolo Renzi, Berlusconi: “Gli auguro di ...

Silvio Berlusconi : "Auguri a Matteo Renzi - ora è governo di quattro sinistre" : A Matteo Renzi "auguro di avere successo e di raggiungere i risultati che si è proposto, staremo a vedere. Questo governo - ha aggiunto - non è più il governo delle tre sinistre ma delle quattro sinistre". Lo ha detto Silvio Berlusconi, oggi a Strasburgo, a Tgcom24. Matteo Renzi a Porta a Porta h

Salvini torna a parlare con Berlusconi : 'Insieme in piazza contro il governo Pd-5Stelle' : E alla fine Matteo Salvini tornò a bussare a casa dell'antico padrone del centrodestra, Silvio Berlusconi. Non ad Arcore, stavolta, ma per un pranzo nella residenza milanese del Cavaliere in via Rovani. Il risultato? Anche Forza Italia parteciperà alla manifestazione del 19 ottobre p.v. a Roma contro il governo, promosso dalla Lega con Fratelli d'Italia. Confermata poi l'alleanza per le regionali in Umbria; ma sul resto, invece, rimangono molti ...

Berlusconi e Salvini insieme per fare opposizione al nuovo governo : Sarà nuovamente un centrodestra unitario “insieme per fare opposizione al nuovo governo”. Silvio Berlusconi e Matteo Salvini si sono incontrati

Governo : Gelmini - ‘da Berlusconi e Salvini possibile nuovo inizio’ : Roma, 13 set. (AdnKronos) – ‘L’incontro fra Berlusconi e Salvini di oggi può rappresentare un nuovo inizio per ricostruire un centro-destra plurale e coeso. Gli obiettivi sono comuni: sostituire il Governo di minoranza delle tre sinistre, con un esecutivo espressione della maggioranza del Paese ‘che è largamente di centro-destra’ e vincere le prossime elezioni regionali”. Lo afferma Mariastella Gelmini, ...