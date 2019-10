Berlusconi a Gazidis | «Il Milan in D? Lo dica in bagno»

Rassegna stampa di lunedì 14 ottobre – Berlusconi attacca Gazidis - Vialli - la forza dell’azzurro [FOTO] : Rassegna stampa – Berlusconi protagonista delle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola oggi, 14 ottobre . Il proprietario del Monza ha usato parole forti nei confronti di Gazidis e del Milan. La Gazzetta dello Sport apre con le parole di Conte che torna a parlare del gap con la Juventus. Il Corriere dello Sport mette in primo piano il rinnovo di contratto di Mancini con la Nazionale. Su Tuttosport sono la voglia di lottare e ...

Berlusconi a Gazidis : «Ha salvato il Milan dalla D? Una frase da dire al cesso» : Oggi Silvio Berlusconi è andato a vedere il suo Monza che ha battuto l’Albino Leffe 1-0 ed è sempre più primo in classifica con otto vittorie in nove partite. Ha 24 punti, quattro punti in più del Renate e sei in più dell’Alessandria. Ma la notizia è arrivata dopo. Berlusconi è stato avvicinato dai cronisti che gli hanno chiesto delle parole pronunciate da Gazidis, ad del Milan, in occasione della presentazione di Pioli: abbiamo ...