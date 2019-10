Beppe Grillo | L' Elevato ha autorità sull' uomo comune o sarebbe solo un

Virginia Raggi sogna il bis con il sì di Beppe Grillo. Allarme del Pd : evitiamo autogol : NAPOLI Operazione Raggi bis. Le grandi manovre interne della sindaca sono appena iniziate. Una lunga marcia con un unico obiettivo: ricandidarsi nel 2021 in Campidoglio. Beppe Grillo sul palco con...

Di Maio rilancia su riforme : “Noi ago bilancia”. Ma resta distanza con Beppe Grillo : Ago della bilancia dei governi per i prossimi dieci anni: questo sara' il Movimento 5 Stelle che decidera' la linea politica e i programmi da portare avanti: e' l'assicurazione con cui Luigi Di Maio, capo politico di M5s e ministro degli Esteri, ha chiuso la due giorni di kermesse alla Mostra d'Oltremare di Napoli per festeggiare il decennale dalla nascita della 'creatura' voluta da Beppe Grillo e Gianroberto Casaleggio. Di Maio e' intervenuto a ...

Giorgia Meloni attacca Beppe Grillo & Co : "Pagliacci - vi rimanderemo tutti al circo" : "L'Italia nelle mani di pagliacci, incapaci e anti-italiani". Giorgia Meloni, con un post pubblicato sul suo profilo Twitter, attacca Beppe Grillo e compagni: "rimanderemo presto questi clown al circo e daremo agli italiani un governo che faccia gli interessi della Nazione". Leggi anche: "Dopo 10 an

M5s - Beppe Grillo difende intesa col Pd : “Sintonia perfetta - lamentarsi di alleanza è debolezza” : Beppe Grillo difende nuovamente l'alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, dicendo che i due partiti sono "in sintonia perfetta: "Cosa volete che importi se qualcheduno è incazzato perché adesso siamo alleati con il Pd? È soltanto debolezza, è soltanto pensiero rivolto alle proprie piccole botteghe".Continua a leggere

Italia 5 stelle - Beppe Grillo apre il suo intervento a Napoli truccato da Joker : “Non faccio piani - sono il caos” : Un Beppe Grillo in veste da Joker ha aperto il suo intervento dal palco di Italia 5 stelle, nell’Arena Flegrea a Napoli. Introdotto all’attore Patrizio Rispo, Beppe Grillo è apparso prima in un video proiettato sul maxischermo. “Non vengo altrimenti mi chiedete che piani ho – ha detto Grillo – ma io non ho piani, voi ne avete a centinaia. Pensate a modificare il clima mentre quattro miliardi e mezzo di asiatici ...

Beppe Grillo : "Diamo la narrazione al Pd e a migliaia di giovani - è meraviglioso" : “Stiamo vivendo un momento straordinario. Quando senti il segretario del Pd dire “tu vali tu”, è meraviglioso, non si capisce nulla ma è meraviglioso, perché ”è l’uno vale uno”. Quando Renzi pianta un albero ogni iscritto che fa è meraviglioso, anche se ha piantato due piantine adesso Diamo una narrazione al Pd, a migliaia di giovani, una visione che abbiamo avuto, anzi che ...

Beppe Grillo vestito da Joker : “Il Movimento non può più avere l’identità di 10 anni fa” : "È inutile pensare che abbiamo la stessa identità di dieci anni fa, non è così, siamo diversi, diversi dentro". Queste le parole di Beppe Grillo sul palco dell’Arena flegrea in occasione dell'Italia 5 Stelle a Napoli: l'ex comico, prima di entrare in scena, è apparso in un video sul maxischermo travestito da Joker.Continua a leggere

Italia a 5 Stelle - a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede : Beppe Grillo è arrivato alla Mostra d’Oltremare, a Napoli, per prendere parte a Italia 5 Stelle. Il fondatore del Movimento parlerà in serata dal palco dell’Arena flegrea. Si è presentato dietro al palco di ‘Io sono futuro’ dove ha incontrato Alfonso Bonafede. I due si sono scambiati un abbraccio L'articolo Italia a 5 Stelle, a Napoli c’è anche Beppe Grillo. L’abbraccio con Alfonso Bonafede proviene da Il Fatto ...

Beppe Grillo chiuderà Italia a 5 stelle a Napoli : Beppe Grillo sarà a Italia 5 stelle e chiuderà l’evento dal palco principale, quello dell’Arena Flegrea. Lo annuncia il blog delle stelle.“Sabato gli interventi politici partiranno alle 19. Aprirà il saluto di Luigi Di Maio. A seguire il giornalista Paolo Borrometi intervisterà insieme Luigi Di Maio e Giuseppe Conte. Poi ci saranno gli interventi di Roberto Fico e di Davide Casaleggio”, si ...

M5S : Beppe Grillo ci sarà - a Napoli chiude Italia 5 Stelle : Roma, 10 ott. (AdnKronos) – Beppe Grillo ci sarà: anche quest’anno non mancherà l’appuntamento di Italia 5 Stelle. Il fondatore e garante del M5S nelle ultime ore veniva dato in forse per motivi personali, invece arriverà a Napoli per prendere parte alla festa del Movimento, mai mancata. Grillo chiuderà la serata clou, quella di sabato, quando sul palco dell’Arena Flegrea salirà anche il premier Giuseppe Conte. ...

Taglio dei parlamentari - Vittorio Sgarbi durissimo : "Uno stupro come quello avvenuto a casa di Beppe Grillo" : Un Vittorio Sgarbi scatenato come poche volte, quello che si è visto a Montecitorio. Prima che si procedesse al voto sulla riforma del Taglio dei parlamentari presentata dal M5s e avallata da Pd e Italia Viva (nonché votata quasi dall'intera aula), il senatore del gruppo Misto ha voluto affondare il

Laura Boldrini : "Beppe Grillo è cambiato - vorrei incontrarlo" : Laura Boldrini tende la mano a Beppe Grillo. L’ex presidente della Camera, eletta con Leu e passata al Partito democratico dopo l’addio di Renzi, spiega sulle pagine de Il Fatto Quotidiano i motivi della sua apertura al fondatore del M5s avvenuta nello studio di Fabio Fazio:“Il Movimento 5 stelle è cambiato nei modi in cui fa politica, perché governare vuol dire anche assumersi delle responsabilità. Alcuni ...

Laura Boldrini è pronta a incontrare l'ex nemico Beppe Grillo per parlare di internet : “Il Movimento 5 Stelle è cambiato nei modi di fare politica”. In un'intervista a Il Fatto Quotidiano, l'ex presidente della Camera Laura Boldrini, appena passata da LeU al Pd, ritiene che “alcuni deputati del Movimento hanno cambiato il loro comportamento e anche opinione”, ad esempio sul quel post con cui Beppe Grillo scrisse: “Cosa faresti alla Boldrini in macchina”. Uno scritto di chiara natura sessista, sul quale Boldrini ancora oggi dice ...