Batwoman rivela il vero volto dei suoi protagonisti ma resta ancora all’ombra di Batman

Fonte : optimaitalia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) A voltepuò essere un'ombra negativa e pesante per uno show che non potrà mai "averlo" e questo è il rischio che correogni volta che torna in onda e ribadisce il concetto dell'assenza di questo cugino e delle motivazioni che, volente o nolente, lo tengono lontano da Gotham city.Un riferimento c'è stato nel pilot della nuova serie dell'Arrowverse e un altro in quello che è andato in onda domenica sera negli Usa, il secondo di questa prima stagione, questo a lungo andare stancherà o terrà incollati i patiti dell'uomo pipistrello? Èpresto per dirlo ma quello che è certo è che i colpi di scena non sono mancati nemmeno ieri sera.ATTENZIONE SPOILER!La ricerca dei corpi di Beth e sua madre continuano ma adesso Kate sa che sua sorella è viva e che il suoe quello di Alice coincidono, il padre scoprirà un giorno che la sua nemica in realtà è la figlia che ...