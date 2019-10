Basket | importante novità per la sicurezza dei giocatori | via gli adesivi pubblicitari

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Nella giornata odierna è arrivata una notizia moltonell’ambiente della pallacanestro europea in seguito all’annuncio ufficiale dell’Associazionedi Eurolega (ELPA) di essere arrivata ad un accordo con tutti i club della massima competizione continentale per migliorare le condizioni didei parquet. Tutte le squadre di Eurolega ed alcune di Eurocup hanno deciso di fare un passo indietro per salvaguardare ladeirimuovendo tutti glipresenti sul parquet ad esclusione del logo della società collocato a metà campo. Il problema più evidente era legato sicuramente agliposti all’interno dello smile (l’area dei 3 secondi), potenzialmente molto scivolosi e dunque pericolosi per idurante gli incontri. Grande soddisfazione per tutti i cestisti dell’Eurolega ed in ...

