Basket | i migliori italiani della 4a giornata di Serie A Abass e Laquintana importanti

Basket femminile - le migliori italiane della 2a giornata di Serie A1. Madonna e Nicolodi protagoniste indiscusse : Dopo la seconda giornata di Serie A1, disputata in un anomalo intervallo di ventiquattr’ore tra martedì e ieri, in più di un’occasione le italiane in scena si sono messe in evidenza. Nel match vinto da Empoli su Battipaglia con un netto 79-54, il ruolo principale lo assume Tayara “Tay” Madonna. Brasiliana di nascita, classe ’91, adottata da genitori italiani, protagonista dell’intera trafila delle nazionali ...

Basket femminile - le migliori italiane della prima giornata di Serie A1 2019-2020 : Si è svolta nel weekend al Palasport di Chianciano Terme la diciottesima edizione dell’Opening Day, due giorni in cui tutte le 14 squadre della Serie A1 femminile 2019-2020 sono scese in campo per le sette partite della prima giornata. Questi i risultati. Sabato: Famila Wuber Schio-Use Basket Rosa Empoli 73-57, Umana Reyer Venezia-Iren Fixi Torino 81-64, Allianz Geas Sesto San Giovanni-Sicily By Car Palermo 70-57, Gesam Gas e Luce Le Mura ...

Basket - i migliori italiani della 3a giornata di Serie A. Aradori e Fantinelli - sforzo vano. Molte le prestazioni di sostanza : Si è conclusa anche questa terza giornata in Serie A, e bisogna dire che stavolta ai colori italiani è andata diversamente bene, nel senso che i fatturati in punti e valutazione non sono stati di grido nella maggioranza dei casi, ma hanno comunque rappresentato parti importanti degli incontri. Nella prestazione non certo brillante della Fortitudo Bologna a Varese, sono (in parte) Matteo Fantinelli e Pietro Aradori i due che si oppongono ...