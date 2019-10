Basket | Eurolega | Panathinaikos-Milano Programma | orari e tv

Fonte : oasport

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Giovedì sera (ore 20.30) terzo impegno europeo per l’Olimpia. La squadra di Ettore Messina affronterà ad Atene ilin una sfida sempre molto affascinante, visto che si gioca in un palazzetto storico come quello di OAKA.è reduce da un’altra sconfitta casalinga in campionato, visto che il Forum, dopo Brescia, è stato espugnato anche da Brindisi. Servirà certamente un’altra Olimpia, anche se la squadra di Messina sembra ancora in totale fase di ricostruzione. Vincere ad Atene potrebbe essere molto importante per dare una scossa decisiva ad una stagione partita in maniera troppo altalenante. L’Olimpia ha perso all’esordio contro il Bayern e poi ha sconfitto di misura lo Zalgiris nel secondo turno. Il Pana ha battuto alla prima la Stella Rossa, mentre è stato battuto di un solo punto dai francesi dell’Asvel nella seconda ...

