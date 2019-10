Basket | EuroCup 2019-2020 | Reyer Venezia a caccia del primo successo | al Taliercio arriva

Brescia-Lubiana - EuroCup Basket : programma - orari - tv e streaming : Dopo il fine settimana dedicato ai campionati nazionali, torna l’EuroCup di basket 2019/2020 con la sua terza giornata della fase a gruppi. Nel Girone C a sfidarsi il 16 ottobre alle ore 20.45 al PalaLeonessa saranno i padroni di casa di Brescia e gli ospiti sloveni del Lubiana, in una partita che i lombardi dovranno per forza vincere se vorranno risistemare in positivo il loro record continentale; attualmente sistemato ...

Virtus Bologna-Andorra - EuroCup Basket : programma - orari - tv e streaming : Martedì sera (ore 20.30) terzo impegno europeo per la Virtus Bologna. Una stagione finora perfetta per la squadra di Sasha Djordjevic, che si trova a punteggio pieno sia in campionato sia in coppa. Una striscia di sei vittorie consecutive, che le Vnere cercheranno di proseguire anche contro gli spagnoli del MoraBanc Andorra. Finora la Virtus non ha sbagliato niente in EuroCup, superando prima i tedeschi di Ulm e poi gli israeliani del Maccabi ...

Trento-Oldenburg - Eurocup Basket : programma - orari - tv e streaming : Si gioca mercoledì sera alle 19.30 alla BLM Group Arena di Trento la partita tra Dolomiti Energia Trentino e i tedeschi dell’EWE basket Oldenburg valida per la terza giornata del gruppo D della fase a gironi di Eurocup 2019-2020. I padroni di casa di coach Nicola Brienza hanno vinto tra le mura amiche contro Pistoia per 88-75 e in trasferta a Reggio Emilia per 84-76 poi però hanno perso in casa contro Sassari per 76-73 e a Brescia per ...

Venezia-Tofas Bursa - EuroCup Basket : programma - orari - tv e streaming : Si giocherà domani la sfida di terzo turno di EuroCup che oppone la Reyer Venezia ai turchi del Tofas Bursa. La formazione di Walter De Raffaele ha necessità assoluta di invertire la rotta in terra europea, dove ha raccolto finora due sconfitte contro Partizan Belgrado e Lokomotiv Kuban. Il Tofas Bursa, invece, dopo il successo per 84-71 contro il Limoges, ha perso in trasferta contro il Partizan. Fa parte della squadra Matt Lojeski, guardia ...

Basket - EuroCup 2019-2020 : la Virtus Bologna concede il bis - Maccabi Rishon LeZion battuto 96-77 : Seconda vittoria in EuroCup e quinta considerando anche la Serie A per la Segafredo Virtus Bologna di coach Sasha Djordjevic. La formazione bianconera, di fronte al pubblico amico del PalaDozza, supera un orgoglioso Maccabi Rishon LeZion con il punteggio di 96-77, chiudendo i conti nell’ultimo quarto. Sul fronte bolognese si segnalano cinque uomini in doppia cifra: Frank Gaines (21 punti), Stefan Markovic (15), Giampaolo Ricci (il ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 96-77 - Eurocup Basket in DIRETTA : le V nere vincono la seconda partita su due della fase a gironi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.11 Si conclude qui la nostra DIRETTA LIVE, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata! 23.09 Per le V nere 21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il Maccabi 18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria in Eurocup per la Virtus che rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 96-77 - Eurocup Basket in DIRETTA : le V nere vincono la seconda partita su due della fase a gironi! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23.09 Per le V nere 21 punti di Gaines, 15 di Gamble, 11 di Teodosic, 11 più di rimbalzi di Ricci. Per il Maccabi 18 di Hamilton, 17 di Swing, 14 di Monroe, 12 di Ariel. 96-77 Finisce qui, seconda vittoria in Eurocup per la Virtus che rimane imbattuta in stagione! 96-77 Tripla di Baldi Rossi! 93-77 Due su due ai liberi di Ariel. 93-75 Due su due dalla lunetta di Dovrat. 93-73 Due su due ai ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 71-59 - Eurocup Basket in DIRETTA : V nere che provano la fuga decisiva : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 71-59 Finisce il terzo quarto, la Virtus sta provando la fuga decisiva! 71-59 Uno su due di Monroe dalla lunetta. 71-58 Altra tripla di Markovic dalla stessa mattonella, sulla sinistra, delle altre due! 68-58 Anche Pajola va a segno da sotto! 66-58 Monroe va a segno da sotto. 66-56 Tripla anche per Pajola! 63-56 Due su due di Monroe ai liberi. 63-54 Altra tripla di Markovic! 60-54 Contropiede ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 45-40 - Eurocup Basket in DIRETTA : V nere avanti ma con fatica all’intervallo lungo : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 45-40 Finisce qui il primo tempo, appuntamento dopo l’intervallo lungo! 45-40 Due su due di Ricci dalla lunetta. 43-40 Due su due di Hamilton ai liberi. 43-38 Bel canestro in gancio mancino di Swing. 43-36 Bella tripla di Ariel, gli israeliani non mollano. 43-33 Canestro da due di Gaines! 41-33 Due su due di Hunter dalla lunetta. 39-33 Due su due ai liberi di Gamble. 37-33 Altro canestro ...

Basket - Eurocup 2019-2020 : Trento espugna il campo del Buducnost - Venezia cade in Russia : Una vittoria ed una sconfitta, aspettando il risultato della Virtus Bologna, il bilancio del Basket italiano in questa serata di Eurocup. Primo successo per la Dolomiti Energia Trento, che espugna il campo del Buducnost (68-77), mentre altro ko per la Reyer Venezia, che cede in Russia contro il Lokomotiv Kuban per 77-63. Dopo la sconfitta casalinga con il Galatasaray, Trento si riprende subito, trovando un importante vittoria esterna contro i ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion 24-18 - Eurocup Basket in DIRETTA : V nere avanti di 6 lunghezze dopo il primo quarto : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 26-18 Altro contropiede della Virtus e canestro di Cournooh. 24-18 Si chiude il primo quarto con un canestro del capitano degli israeliani Blayzer. 24-16 Tripla di Baldi Rossi! 21-16 Uno su due di Williams ai liberi. Intanto entra per gli ultimi 45 secondi del quarto nella Virtus Marcos Delia, all’esordio con le V nere. 21-15 Tripla di Hamilton che poi sbaglia una schiacciata. 21-12 Due ...

LIVE Virtus Bologna-Maccabi Rishon LeZion - Eurocup Basket in DIRETTA : è iniziato il match! Le V nere vogliono la seconda vittoria : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4-0 Tripla di Gaines! 1-0 Uno su due ai liberi di Gamble. 21.18 E’ iniziato il match! Ecco i quintetti iniziali. Virtus: Gaines, Markovic, Ricci, Cournhooh, Gamble. Maccabi: saddler, Swing, Chubrevich, Hamilton, Monroe. 21.13 Tra pochissimo la palla a due della partita! 21.04 C’è grande attesa per la stella della Virtus Milos Teodosic, che domenica scorsa ha esordito alla grandissima nel ...

LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia - Eurocup Basket in DIRETTA : c’è troppa Lokomotiv per questa Venezia - i lagunari finiscono ancora ko! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Con la vittoria della Lokomotiv Kuban finisce qui la DIRETTA LIVE del match di seconda giornata di Eurocup. Tutta la redazione di OAsport vi augura una buona serata. Bravi i padroni di casa a mostrarsi superiori lungo i quaranta minuti senza dare mai la possibilità a Venezia di accendersi per davvero. Dall’altra parte del campo, però, pesa una chiara difficoltà in attacco e una fase ...

LIVE Lokomotiv Kuban-Venezia - Eurocup Basket in DIRETTA : Venezia cerca la rimonta - ultimi minuti al cardiopalma! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 69-52 Kulagin questa volta mette la parola fine per davvero. 67-52 ANCORA WILLIAMS! Altra giocata stupenda del centro. 65-52 Kulagin con il 2/2 alla lunetta mette forse la parola fine a questa partita. 63-52 Williams splendido nell’uso del perno. 61-52 Daye mette due punti d’oro a 6′ dalla fine. 61-50 KALNIETIS PUNISCE! La Reyer spreca l’impossibile e dall’altra ...