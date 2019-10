Barcellona | polizia carica i manifestanti all’aeroporto “C’è molta tensione | dimostranti

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 14 ottobre 2019) I Mossos d’Esquadra hannoto iche hanno risposto all’appello di Tsunami Democràtic per bloccare l’aeroporto di-El Prat,a seguito delle condanne dei leader indipendentisti catalani da parte della Corte suprema. Laha ordinato la sospensione del servizio dei treni che arrivano allo scalo (che ha poi ripreso a viaggiare), così come le linee delle metropolitana. Gli aerei diretti aatterrano regolarmente, mentre alcuni voli in partenza sono stati cancellati. L'articoloall’aeroporto. “C’èhanno tentato di accedere al terminal” proviene da Il Fatto Quotidiano.

TgLa7 : Polizia carica i manifestanti all'aeroporto Barcellona. Interrotta la linea delle metro che porta allo scalo - Agenzia_Ansa : La polizia carica i manifestanti all'aeroporto di Barcellona #ANSA #CATALOGNA #BARCELLONA - petergomezblog : Barcellona, proteste contro le condanne degli indipendentisti. Polizia carica i manifestanti all’aeroporto -