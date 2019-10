Audi - Sospeso il progetto per il taxi aereo Pop Up

Fonte : quattroruote

(Di lunedì 14 ottobre 2019) L'hailper ilPop.Up e si prepara a riconsiderare la sua partnership con la Airbus: secondo Automotive News, la Casa tedesca ha di fatto smesso di lavorare al concept che la controllata del gruppo Volkswagen e il costruttore di aeromobili avevano presentato due anni fa al Salone di Ginevra, delineando, al suo posto, una nuova strategia per la cosiddetta "air mobility".Sfida complessa, tempi prematuri. Ingolstadt è convinta che non sussistano le condizioni per continuare. O meglio, che i tempi per vedere iaerei prodotti in serie siano troppo lunghi perché abbia senso, almeno al momento, portare avanti lo sviluppo di un mezzo come Pop.Up: un concetto a dir poco complesso di mobilità. Volendo sintetizzare, si tratta di un mezzo volante a guida autonoma dalla struttura modulare, dotata di una cellula passeggeri trasportabile: in cielo, da un ...

