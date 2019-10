Audi per gli atleti della Federazione Italiana Sport Invernali

ClAudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria : contratto biennale per l’ex manager del Leicester : Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria: il club blucerchiato ufficializza l’accordo biennale con l’ex manager del Leicester Dopo qualche giorno di trattativa è arrivata finalmente l’ufficialità: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. L’ex manager del Leicester farà il suo esordio in campionato contro la Roma, squadra che ha allenato nella sua precedente avventura in Italia. Questo il ...

Francesca Barra e ClAudio Santamaria in tribunale per difendersi dalle calunnie : "Non è gossip - è cattiveria" : La coppia racconta la battaglia legale che sta portando avanti per difendere i figli e la famiglia dalle calunnie sui social

Sampdoria - colpaccio per la panchina : ClAudio Ranieri sarà il nuovo allenatore : Sembrava una vera e propria "mission impossible", ma alla fine l'ha spuntata Massimo Ferrero: Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto comunicato da SkySport, il tecnico di Testaccio si è accordato con la società blucerchiata per un contratto biennale da 2 milioni a stag

VAR – In Arabia SAudita staccato per ricaricare il cellulare : Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato la clamorosa notizia di un malfunzionamento VAR in Arabia Saudtia. VAR – Il motivo del malfunzionamento non è riconducibile ad un fattore tecnico ma l’ “errore” umano è fuori da ogni immaginazione: “Una notizia che è davvero clamorosa, e incredibile. In Arabia Saudita la partita tra Al-Nassr e Al-Fateh è stata protagonista di un episodio che rimarrà nella storia. Ad ...

Sampdoria - il cerchio si stringe per il nuovo allenatore : Ferrero vuole ClAudio Ranieri : Massimo Ferrero ha deciso chi sostituirà Eusebio Di Francesco sulla panchina della Sampdoria: avviati i contatti con Claudio Ranieri La Sampdoria naviga in cattive acque dopo un pessimo inizio di Serie A nel quale sono arrivate 6 sconfitte ed una sola vittoria in 7 gare. A farne le spese è stato Eusebio Di Francesco, esonerato dopo il ko di Verona. Complice la sosta per le Nazionali, Massimo Ferrero ha deciso di puntare tutto su un nuovo ...

Giulia De Lellis sul suo personaggio nella web serie : 'ClAudia - aspirante influencer' : Mancano meno di due settimane alla pubblicazione in rete della prima puntata di "Una vita in bianco", la serie che vede il debutto di Giulia De Lellis nel ruolo di attrice. Oggi, 10 ottobre, sui social network è stato postato un video nel quale la ragazza racconta il personaggio che interpreterà: si tratta di Claudia, una giovane che sogna di diventare influencer e che è molto legata agli amici. La De Lellis sta per debuttare come attrice È ...

ClAudio Baglioni firma Gli Anni Più Belli per il nuovo film di Gabriele Muccino : Claudio Baglioni firma Gli Anni Più Belli. Il cantautore romano torna quindi a un inedito dopo tanti Anni di raccolte e concerti che ha tenuto per i suoi primi 50 Anni di carriera. La pellicola sarà proiettata in occasione della Festa di San Valentino del 2020 e porta proprio il titolo del brano inedito composto da Claudio Baglioni, reduce dalla conduzione direzione artistica dell'ultimo Festival di Sanremo, vinto da Mahmood. Racconta ...

Giulia De Lellis presenta ClAudia - il suo personaggio in Una vita in bianco : Giulia De Lellis a Una vita in bianco sarà Claudia. Ecco il video dove presenta il suo personaggio Per Giulia De Lellis questo è un anno assolutamente fortunato. La modella di Pomezia, dopo aver vissuto un periodo no a causa della sua vita sentimentale, ha finalmente trovato l’amore (accanto ad Andrea Iannone), ha pubblicato un […] L'articolo Giulia De Lellis presenta Claudia, il suo personaggio in Una vita in bianco proviene da ...

Arabia SAudita - incredibile in Al-Nassr-Al-Fateh : la VAR non funziona per colpa di un…cellulare : Da quando è stata introdotta la VAR ne abbiamo viste di tutti i colori. Ma quanto successo in Arabia Saudita è un caso unico nel suo genere. Durante la gara tra Al-Nassr e Al-Fateh l’arbitro che è stato richiamato a bordocampo dalla VAR per correggere un errore. Fin qui sarebbe tutto normale, se non fosse che il monitor non funzionava. Il motivo, riportato da ESPN, è davvero incredibile. Uno degli addetti al campo, aveva staccato poco ...

Pilar Fogliati confessa : “Io e ClAudio Gioè siamo stati insieme per 4 anni” : Pilar Fogliati chi è, l’attrice interpreta Emma Giorgi a Un Passo dal Cielo Pilar Fogliati, che a Un Passo dal Cielo veste i panni di Emma Giorgi, è stata ospite a Vieni da Me nell’accogliente salotto televisivo di Caterina Balivo. Lì l’attrice si è raccontata. Giovanissima, classe 1992, Pilar vanta di una carriera brillante. Basti […] L'articolo Pilar Fogliati confessa: “Io e Claudio Gioè siamo stati insieme per 4 ...

Elisa Isoardi confusa per una frase di ClAudio Lippi : “Hai l’occhio…” : La prova del cuoco, Claudio Lippi fa uno strano complimento ad Elisa Isoardi: “Oggi hai l’occhio…” Anche la puntata de La prova del cuoco di oggi, mercoledì 9 ottobre 2019, si è aperta con una divertente gag tra Elisa Isoardi e Claudio Lippi. Dopo aver salutato il pubblico presente in studio e quello a casa, la regina dei fornelli di Rai1 appena entrata in studio ha presentato, ovviamente, la giuria, prima di chiamare al ...

Ascolti tv - dati Auditel martedì 8 ottobre : La strada di casa 2 supera i 4 milioni e vince : La quarta puntata de “La strada di casa 2”, la fiction trasmessa da Rai1, diretta da Riccardo Donna, con Alessio Boni e Lucrezia Lante Della Rovere, vince il prime time di martedì 8 ottobre con 4.162.000 telespettatori pari al 18.3% di share. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film “Sole a catinelle” ha segnato 2.787.000 telespettatori e il 12.17% di share. Su Italia 1 “Le Iene” hanno registrato 2.155.000 ...

Visite Audiometriche ed oculiste per 600 bambini di Modica : Visite audiometriche ed oculiste per tutti i bambini di prima elementare delle scuole di Modica. Campagna avviata dal Comune