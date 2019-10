Attacco turco e di milizie Els a Manbij

L'Esercito libero siriano (Els) ha iniziato l'alla città di, sotto il controllo dei curdi Ypg. Sulla città hanno iniziato a piovere colpi di artiglieria esplosi dall'esercitoinizialmente non era compresa nel piano di Ankara per una "safe zone" a est dell'Eufrate, trovandosi a ovest. "L'operazione Fonte di pace è importante per la Turchia quanto quella a Cipro nel 1974",ha detto Erdogan, definendo ipocriti i Paesi Nato nel loro sostegno ai curdi."Le sanzioni non ci fermeranno","Andremo avanti fino alla fine".(Di lunedì 14 ottobre 2019)