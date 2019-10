Asia Argento fa infuriare la Karina Cascella | Ma tu chi sei? Che posto hai nel mondo?

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 14 ottobre 2019) A “Live non è la D’Urso” torna, ma questa volta insieme ad Alba Parietti, a rispondere agli attacchi di cinque cattivissimi “sferati”. Perl’argomento è quello di Morgan e dello sfratto che lui ha avuto a sua detta per colpa diche lo avrebbe denunciato per non aver pagato gli alimenti a sua figlia.Ma prima di cominciareha qualcosa da dire: "Quest'uomo con cui ho avuto una figlia di 18 anni. Guadagnava centinaia di migliaia di euro quando lavorava ad X Factor. Io mantengo due figli da sola. E' una cosa di cui vado fiera. E' anche un fardello. Quest'uomo, siccome vedono che sono una donna forte e so lavorare, non mantengono. I soldi di questa casa pignorata sono andati 5000 euro agli avvocati. A mia figlia non è arrivato nemmeno un centesimo. Questa è la cosa più meschina di questa storia. A Morgan piace commiserarsi. Io faccio molta fatica a mantenere i ...

