Arrivano navi e aliscafi nuovi per Eolie | Pelagie e Pantelleria

Fonte : direttasicilia

(Di lunedì 14 ottobre 2019) Le isole minori della Sicilia, dopo anni di disagi, potranno contare su. Dopo le innumerevoli polemiche per le condizioni dei mezzi di trasporto per le isole minori,130 milioni di euro dalla Regione per comprareche collegheranno la Sicilia ai suoi tanti e splendidi arcipelaghi nel miglior modo possibile. È stato registrato dalla Corte dei conti e pubblicato sul sito del ministero delle Infrastrutture il decreto che stanzia il finanziamento per l’acquisto di tree dueda mettere al servizio delle isole minori della Sicilia. Si tratta di due imbarcazioni (di classe A) che vengono destinate allee alle, mentre la terza imbarcazione (di classe B) all’isola di. Gliverranno impiegati, come detto, negli arcipelaghi. «Questo provvedimento – commenta il presidente della Regione Nello ...

