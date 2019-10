Armenia-Italia Under21 oggi | orario d’inizio e come vederla in tv Le probabili formazioni

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per Irlanda ed Armenia. Paolo Nicolato chiama 23 azzurrini : Sono 23 gli azzurrini chiamati da Paolo Nicolato per la doppia trasferta, in Irlanda ed in Armenia, della Nazionale italiana Under 21 di Calcio, impegnata nelle qualificazioni agli Europei del 2021. Tra i calciatori selezionali dal Commissario Tecnico, ci sono anche Patrick Cutrone e Moise Kean. L’elenco completo dei 23 convocati di Paolo Nicolato: Portieri: Marco Carnesecchi (Trapani), Mattia Del Favero (Piacenza), Alessandro Plizzari ...

Armenia-Italia - clamoroso attacco social di Karapetyan a Bonucci : “davvero vergognoso…” [FOTO] : L’attaccante armeno ha attaccato duramente il difensore azzurro, colpevole di aver indotto l’arbitro ad espellerlo simulando un colpo al viso La sua espulsione ha aiutato l’Italia a prendersi i tre punti in Armenia, risolvendo una partita complicata e ottenendo così il quinto successo in altrettante partite giocate nel girone di qualificazione ad Euro 2020. Aleksandre Karapetyan però non ci sta a passare per cattivo, ...

Armenia-Italia 1-3 - quinta vittoria per gli azzurri : quinta vittoria in cinque partite per l'Italia nella qualificazioni per Euro 2020. Gli azzurri di Roberto Mancini hanno battuto 3-1 in rimonta l'Armenia a Yerevan salendo a quota 15 punti nel gruppo J. Dopo il vantaggio dei padroni di casa all'11' con un contropiede finalizzato da Karapetyan (poi espulso al 46'), l'Italia ha trovato il pareggio da due passi con Belotti al 28'. Nella ripresa la rete di Pellegrini e l'autogol del portiere. Per la ...

