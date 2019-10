Anticipazioni Una Vita dal 13 al 19 ottobre | un delitto | il segreto su Casilda

Anticipazioni Imma Tataranni 20 ottobre : le indagini sulla morte di una compagna di liceo : Continua la cavalcata vincente della fortunata fiction di Rai 1 'Imma Tataranni-Sostituto Procuratore', ispirata ai romanzi di Mariolina Venezia. Anche la quarta puntata trasmessa il 13 ottobre ha ottenuto un ottimo riscontro dal punto di vista degli ascolti, permettendo alla serie di avere la meglio sulla concorrenza delle altre reti. Il prossimo appuntamento con l'irriverente personaggio interpretato da Vanessa Scalera è previsto per la ...

QUESTA SETTIMANA a UNA VITA - le Anticipazioni fino al 19 ottobre : Inizia su Canale 5 una nuova SETTIMANA con la soap Una VITA, ma come sempre vi ricordiamo anche la maxipuntata su Rete 4 martedì in prima serata. Vediamo dunque le anticipazioni fino al 19 ottobre: Fabiana relega Maria in soffitta ma Casilda si schiera in sua difesa. Servante, sempre più malconcio, racconta a Casilda della sua “grande avventura”. Samuel stringe un patto con Joaquin, il quale accetta di rivelargli i dettagli del ...

Anticipazioni Una Vita dal 14 al 19 ottobre : Casilda scopre che Maria è sua madre : Nuovo appuntamento con le Anticipazioni della soap opera Una Vita, in onda tutti i giorni con grande successo di pubblico su Canale 5 ma anche in prime time su Rete 4. Le Anticipazioni delle nuove puntate in onda dal 14 al 19 ottobre, in prima visione, rivelano che ci saranno delle novità che riguarderanno il personaggio di Servante che dovrà fare i conti con un problema di salute non indifferente. E poi ancora riflettori puntati su Casilda, la ...

Una Vita Anticipazioni : Pena parte per l'Africa senza dire addio a Flora : Una Vita, anticipazioni delle prossime puntate annunciano l'uscita di scena di un amatissimo personaggio della soap opera di Aurora Guerra. Stiamo parlando di Pena Cervera, il quale deciderà di partire per una spedizione in Africa di circa un anno senza salutare prima la fidanzata Flora Barbosa. Una Vita: Pena trama alle spalle di Flora Nuovo abbandono nel corso delle puntate in onda nei prossimi mesi su Canale 5. Gli spoiler di Una Vita, ...

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019 : anticipazioni puntata 846 di Una VITA di lunedì 14 e martedì 15 ottobre 2019: Fabiana manda Maria a stare in soffitta, ma Casilda si schiera in difesa della donna… Servante, che sta sempre peggio, racconta a Casilda della sua “grande avventura”… Samuel decide di stringere un patto con Joaquin, che di conseguenza accetta di svelargli tutti dettagli del testamento dei marchesi… Una VITA: tutte le nostre news anche su ...

Una Vita Anticipazioni 14 ottobre 2019 : Servante colpito da una grave polmonite! : Il povero portiere colpito da una grave polmonite, troverà conforto di tutte le domestiche, ma in particolare Casilda. E' alla Escolano infatti che racconterà la sua "grande avventura"

Una Vita - Anticipazioni : Lucia scopre di essere figlia di due fratellastri : Lucia Alvarado - Una Vita Sconcertante scoperta per Lucia Alvarado (Alba Gutierrez) negli episodi di Una Vita in onda da oggi su Canale 5: grazie alle indagini di Padre Telmo (Dani Tatay), la nuova protagonista della telenovela apprenderà infatti che i suoi veri genitori, i marchesi di Valmez, furono costretti ad abbandonarla quando scoprirono di essere fratellastri da parte di padre. Sotto shock per essere il frutto di un incesto, la ragazza ...

Anticipazioni Una Vita - puntate straniere : due nuovi segreti : Una Vita, Anticipazioni spagnole: Raul fa un passo falso ad Acacias 38 Nelle prossime puntate di Una Vita un nuovo personaggio farà il suo ingresso ad Acacias 38 e solleverà il velo sul passato nascosto di una donna. Le Anticipazioni spagnole di Una Vita svelano che in quartiere arriverà Raul. Il ragazzo si metterà alla ricerca di una signora che porta il cognome Asensio. Nessuno però conoscerà la persona cercata da Raul Andrade e Ramon ...

Una Vita Anticipazioni 15 e 16 ottobre : Servante allo stremo - Lucia ingannata da Telmo : Le anticipazioni di Una Vita dei giorni 15 e 16 ottobre parlano di segreti, morte e delusioni. La soap opera sarà trasmessa anche martedì sera su Rete 4. Negli episodi, verrà alla luce che Casilda e Leonor sono sorellastre, Lucia farà un'amara scoperta su padre Telmo e Servante verserà in pessime condizioni di salute. In tutto questo, non mancherà un delitto che porrà fine alla Vita di una persona molto cara alla Alvarado: Joaquín. anticipazioni ...

Beautiful - Anticipazioni puntate americane : una svolta inattesa : anticipazioni Beautiful, puntate straniere: Thomas non è il padre di Douglas? I colpi di scena si susseguono a Beautiful, una delle soap più longeve della televisione americana. Le anticipazioni straniere di Beautiful annunciano un colpo di scena clamoroso: Thomas potrebbe non essere il padre di Douglas! E se fosse Ridge? Come si ricorderà, quando Caroline rimase incinta aveva una relazione con Ridge ma ebbe l’avventura di una notte con ...

Una Vita Anticipazioni - parla l’attore di Padre Telmo : “Soffrirà” : Una Vita, Daniel Tatay fa un’anticipazione choc su Padre Telmo Padre Telmo, Daniel Tatay di Una Vita, è destinato a diventare un personaggio chiave della soap opera di Aurora Guerra. Mosso da una forte vocazione, il sacerdote dovrà fare i conti non solo con ingiustizie e malefatte, ma anche con un conflitto interiore del tutto inaspettato e sentimenti nuovi. Sulle pagine di Telesette, l’attore che dà il volto a Padre Telmo di Una ...

Imma Tataranni - Anticipazioni 4^ puntata : in 'Maltempo' morirà una giornalista : Prosegue puntata dopo puntata la scalata verso il successo di Imma Tataranni - Sostiuto Procuratore, la fiction rivelazione di questa nuova stagione televisiva, giunta alla sua quarta puntata: Il pubblico di Rai 1 ha ormai imparato a conoscere Imma, donna scontrosa dal cuore tenero e lavoratrice onesta ed incorruttibile, che nasconde però una segreta passione per il suo giovane collega Ippazio Calogiuri, passione che potrebbe riservarle, nella ...

Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05 : Meredith Grey torna in tribunale : Anticipazioni Grey’s Anatomy 16×05: la trama La sedicesima stagione di Grey’s Anatomy non smette di appassionare il pubblico americano. Anche con la 16×03, in onda il 10 ottobre, il Medical-Drama ha infatti battuto i diretti concorrenti aggiudicandosi il titolo di telefilm più visto del giovedì sera. Con largo anticipo, il network ha quindi rilasciato la trama ufficiale del quinto episodio che verrà trasmesso il 24 ottobre. Intitolata ...

Anticipazioni Una Vita puntate spagnole : Susana si innamora di Armando ma lui è divorziato : Nelle puntate spagnole di Una Vita diversi personaggi noti usciranno di scena, soprattutto per tragiche motivazioni. Tra di essi, vanno menzionate soprattutto Celia e Trini che moriranno a breve distanza di tempo: la prima cadrà dalla finestra (del fatto verrà accusato, ingiustamente, Ramon) mentre la seconda perderà la Vita poco dopo la nascita di Milagros. Solo dopo una decina d'anni si scoprirà che è stata proprio Celia ad ucciderla. Diverso ...